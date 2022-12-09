В Кремле заявили о необходимости освободить новые территории России

Песков: предстоит освободить оккупированные Киевом части новых регионов России

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Речи о присоединении новых территорий к России не идет, но предстоит освободить оккупированные Киевом части новых регионов РФ, цели спецоперации остаются прежними, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Об этом (о присоединении к России новых территорий - ред.) речи не идет. По крайней мере никаких заявлений на этот счет не было. Но все равно предстоит много работы по освобождению территорий. Вы знаете, что еще в ряде новых регионов РФ есть оккупированные территории, которые предстоит освободить", - сказал он.

Песков пояснил, что речь идет о части ДНР и о том, "что вошло в состав РФ и потом было обратно оккупировано украинскими войсками". Он подтвердил, что целями специальной военной операции остаются денацификация и демилитаризация Украины, а также защита людей Донбасса.

"Одной из главных целей специальной военной операции, как это было заявлено президентом 24 февраля, была защита людей, которые живут на юго-востоке Украины, которые живут на Донбассе. В рамках защиты этих людей как раз образовались эти территории, которые были присоединены в результате проведенных там референдумов. Вот, о чем говорил президент", - заключил Песков.