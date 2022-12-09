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ТАСС

Предприятие Роскосмоса разрабатывает двигатель, который будет работать на воде

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ОКБ "Факел"
ОКБ "Факел".
Источник изображения: electronaladka.com

Такие двигатели будут более экологичными и дешевыми, сообщили в ОКБ "Факел"

КАЛИНИНГРАД, 8 декабря. /ТАСС/. ОКБ "Факел" (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения "Энергомаш" Роскосмоса) разрабатывает двигатель, в котором в качестве рабочего тела будет использоваться вода. Об этом сообщил ТАСС директор предприятия Геннадий Абраменков в четверг.

"У нас уже есть двигатели, которые работают на электролизе, но мы создаем новый. <…> Там будет электролизер, потому что те [двигатели], которые до этого делали, должны были нести кислород и водород на борту [аппарата] в баке, а тут мы будем брать воду и разлагать непосредственно на орбите", - сообщил Абраменков.

По его словам, пока предприятие находится в начале разработки. "Сейчас пока конструктора ищут решения по самому электролизеру", - добавил он.

Такие двигатели будут более экологичными и дешевыми, их преимуществом станет доступность рабочего тела. Двигатели могут быть использованы для ориентации и коррекции орбиты космических аппаратов.

ОКБ "Факел" - калининградское предприятие, которое создает стационарные плазменные двигатели, термокаталитические двигатели на гидразине. К настоящему моменту на орбиту запущено более 700 аппаратов с двигателями этого предприятия. 

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