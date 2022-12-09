Госдума ратифицировала соглашение между РФ и ОАЭ о сотрудничестве в космосе

Москва. 8 декабря ИНТЕРФАКС - Госдума в четверг ратифицировала соглашение Соглашения между правительствами РФ и Объединенных Арабских Эмиратов о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях.

Соглашение подписано в Дубае 26 октября 2021 года.

Отмечается, что расширение сотрудничества РФ и ОАЭ в области космической деятельности осуществляется путем реализации совместных проектов, относящихся, в частности, к установке на территории Объединенных Арабских Эмиратов станции ГЛОНАСС.

Также в этой связи затрагиваются и другие области, такие как: космическая наука и исследование космического пространства, включая астрофизические исследования и изучение планет, защита космической среды, включая контроль, предупреждение и сокращение образования космического мусора, дистанционное зондирование Земли из космоса, космические телекоммуникационные технологии, пусковые услуги и создание космической техники и другие.