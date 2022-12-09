Боррель заявил об истощении запасов поставляемого Украине оружия ЕС

Европейский ВПК годами не получал должного финансирования, отметил глава внешнеполитической службы сообщества

БРЮССЕЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. БРЮССЕЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Запасы оружия, поставляемого Евросоюзом Украине, истощаются, поскольку европейский военно-промышленный комплекс годами не получал должного финансирования. Об этом заявил в четверг глава внешнеполитической службы сообщества Жозеп Боррель, выступая на заседании Европейского оборонного агентства.

"Запасы оружия в ЕС, поставляемого Украине, истощаются из-за того, что мы годами не обеспечивали необходимое финансирование. То, что мы направляем Киеву, мы берем не со складов, а у наших армий", - сказал он.

Однако ситуация "быстро улучшается", продолжил Боррель. "В 2021 году все страны ЕС потратили на оборону €214 млрд, что на 6% больше, чем в 2020 году", - отметил он. Боррель заявил, что страны ЕС начали увеличивать свои оборонные расходы с 2014 года и некоторые малые страны ЕС за эти восемь лет повысили свои военные расходы на 40%. Однако и в этой ситуации, по словам Борреля, справиться с "недофинансированием армии" ЕС не удалось, что и продемонстрировал украинский конфликт.

Военные расходы ЕС

Боррель призвал увеличить суммарные военные расходы сообщества до 2025 года более чем на 30% - на €70 млрд.

"Сейчас у нас нет европейской армии, у нас есть 27 разных армий. После холодной войны мы асинхронно сократили свои военные расходы. В связи в этим мы сначала должны исправить наше прошлое и компенсировать недостаток военных инвестиций, а затем выиграть будущее. Поэтому я назову цифру, которая должна стать частью наших политических дебатов. Мы должны увеличить оборонные расходы на €70 млрд к 2025 году", - сказал Боррель.

Он также отметил, что для начала Еврокомиссия намерена создать компактный фонд в €100 млн для "повышения заинтересованности военно-промышленного комплекса ЕС". Остальные €69,9 млрд предстоит изыскать странам ЕС из собственных бюджетов.

Контроль бюджета

Боррель призвал страны ЕС эффективно расходовать дополнительные военные ассигнования. "Если мы повышаем пенсионные выплаты военным, это будет записано как увеличение военных расходов, но не повысит наши военные возможности", - предупредил он.

Поэтому Боррель призвал правительства стран ЕС передать часть контроля над своими военными бюджетами Брюсселю, то есть Еврокомиссии: "Страны ЕС должны формировать свои военные бюджеты при содействии Евросоюза". По мнению высокопоставленного еврочиновника, только так можно будет достичь более высокого уровня кооперации в ЕС, чтобы закупаемые разными странами сообщества вооружения дополняли и усиливали друг друга.