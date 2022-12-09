В период 8 по 10 декабря 2022 года на территории аэропорта Гиа Лам в Ханое (Вьетнам) проходит Международная оборонная выставка и конференция Vietnam Defence 2022. Организатором единой российской экспозиции выступает АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех). Блог bmpd представялет фоторепортаж с мероприятия.

Стенд АО "Рособоронэкспорт" на выставке Vietnam Defence 2022 (с) АО "Рособоронэкспорт"

В составе единой российской экспозиции представлены более 400 образцов продукции военного, гражданского и двойного назначения разработки и производства ведущих российских предприятий, в том числе входящих в контур Госкорпорации Ростех, сообщается в официальной пресс-релизе.

Рособоронэкспорт на своем стенде представляет натурный образец беспилотного летательного аппарата "Орлан-10Е", а также линейку БЛА российского производства, в том числе новинку 2022 года - "Орлан-30", разведывательно-ударный комплекс "Орион-Э" и барражирующий боеприпас "Куб-Э".

(с) АО "Рособоронэкспорт"

"Россия и Вьетнам строят свои отношения на давних традициях дружбы и взаимного уважения. Рособоронэкспорт поддерживает развитие двустороннего стратегического партнерства и прикладывает все усилия для укрепления военно-технического сотрудничества между нашими странами, - сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. - Компания с большой радостью принимает участие во вьетнамских оборонных выставках и представляет на них лучшую продукцию российских промышленных предприятий. На Vietnam Defence 2022 покажем своим партнерам новейшие самолеты и вертолеты, бронетехнику, средства ПВО, стрелковое оружие и беспилотные комплексы".

(с) АО "Рособоронэкспорт"

Посетителям выставки презентуют истребитель пятого поколения Су-57Э, сверхманевренные истребители Су-35 и Су-30СМЭ, военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52Э, военно-транспортный Ми-171Ш и корабельный противолодочный вертолет Ка-28.

(с) АО "Рособоронэкспорт"

Для организации противовоздушной обороны различного уровня Рособоронэкспорт предложит зенитные ракетные комплексы типа "Бук" и "Тор", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", переносные зенитные ракетные комплексы "Верба" и "Игла-С". Также на выставке будут представлены средства радиоэлектронной борьбы, в том числе предназначенные для противодействия беспилотным летательным аппаратам различного класса.

Делегации вооруженных сил Вьетнама и стран региона на стенде Рособоронэкспорта могут ознакомиться с российской продукцией в сегменте рынка бронетехники. Среди демонстрируемых образцов - танки Т-90С и Т-90МС, боевая машина поддержки танков БМПТ "Терминатор", тяжелая огнеметная система ТОС-1А, модернизированная самоходная гаубица "Мста-С", противотанковые комплексы "Хризантема" и "Корнет-ЭМ". Повышенное внимание партнеров Рособоронэкспорта из стран Юго-Восточной Азии ожидается к танку "Спрут-СДМ1" и бронетранспортерам БТ-3Ф и БТР-82А.

Рособоронэкспорт готов в ходе Vietnam Defence 2022 предложить различные модели защищенных автомобилей типа "Тайфун" и санитарный автомобиль "Линза", а также рассмотреть варианты организации их лицензионного производства на территории стран-партнеров.

В рамках экспозиции Рособоронэкспорта свою продукцию представляет Концерн "Калашников". Производитель стрелкового оружия показывает следующие образцы: АК "двухсотой" серии, АК-15 и АК-19, 9-мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20, снайперскую винтовку Чукавина, 9-мм пистолет Лебедева.

(с) АО "Рособоронэкспорт"

Рособоронэкспорт презентует широкую номенклатуру продукции для военно-морского флота: фрегат "Гепард-3.9", патрульный корабль проекта 22160, катер специального назначения проекта 21980Э, а также малые ракетные корабли "Каракурт-Э" и "Сарсар". Представителей ВМС стран региона ожидает на стенде Рособоронэкспорта широкий спектр ракетного, артиллерийского и торпедного вооружения для кораблей и подводных лодок, средства ПВО, связи, гидролокации, обнаружения подводных и надводных объектов, поиска и борьбы с диверсантами противника.

"Делегация Рособоронэкспорта в ходе деловой программы выставки готова обсудить с партнерами из стран Юго-Восточной Азии сотрудничество в области индустриального партнерства и создания инфраструктурных объектов, - добавил Александр Михеев. - Мы обладаем уникальными компетенциями в данной сфере, и наши предложения подкреплены успешно завершенными и работающими на территории заказчиков проектами".

Ниже можно увидеть фотографии части экспозиции, представленной вьетнамской стороной:

Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов на выставке Vietnam Defence 2022 (с) bmpd

(с) АО "Рособоронэкспорт"

(с) АО "Рособоронэкспорт"

(с) АО "Рособоронэкспорт"

(с) АО "Рособоронэкспорт"

(с) АО "Рособоронэкспорт"

(с) АО "Рособоронэкспорт"

(с) АО "Рособоронэкспорт"

(с) АО "Рособоронэкспорт"

(с) АО "Рособоронэкспорт"