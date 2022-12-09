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ЦАМТО

Налет БЛА MQ-9A ВМС Индии за два года составил 10 тыс. часов

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MQ-9A Reaper
MQ-9A Reaper.
Источник изображения: af.mil

ЦАМТО, 8 декабря. Компания General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) 7 декабря объявила, что по состоянию на 22 ноября 2022 года общий налет БЛА MQ-9A, поставленных в лизинг ВМС Индии для поддержки операций по обеспечению национальной безопасности, составил 10 тыс. часов.

Показатель был достигнут двумя БЛА MQ-9A, которые эксплуатируются ВМС Индии в течение двух лет. ВС Индии применяют MQ-9A для сбора информации, наблюдения и разведки на большой дальности в целях обеспечения разведданными наземных подразделений и надводных кораблей. БЛА MQ-9A позволили командованию ВМС Индии контролировать зону площадью более 14 млн. кв. миль.

БЛА MQ-9A поставлены компанией GA-ASI МО Индии в рамках лизингового договора в формате COCO (contractor-owned / contractor-operated), предполагающем, что оборудование принадлежит подрядчику и им же управляется.

MQ-9A также эксплуатируются в США, Великобритании, Франции, Италии, Нидерландах и Испании. Более новый вариант MQ-9B компании GA-ASI был приобретен Великобританией и заказан Бельгией. Конфигурация MQ-9B для морского наблюдения ("СиГардиан") применяется Береговой охраной Японии.

Как сообщал ЦАМТО, в конце ноября 2020 года представители ВМС Индии подтвердили, что две платформы, которые первоначально были взяты в лизинг на один год, были поставлены ВМС в начале ноября, а 21 ноября 2020 года совершили свой первый полет над Индийским океаном с расположенной на юге Индии военно-морской авиабазы "Раджали". Соглашение включало опцион, предусматривающий возможность продления лизинга еще на год.

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Страны
Бельгия
Великобритания
Индия
Испания
Италия
Нидерланды
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Продукция
MQ-9 Reaper
Компании
General Atomics
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2020-й год
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