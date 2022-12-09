В США оценили модернизацию российских Т-72Б3М

Танки Т-72Б3М на военном параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве.

Защищенность модернизированных танков Т-72Б3М, которые поставили Министерству обороны России, приблизили к уровню Т-90М. Усовершенствованную версию танка оценили в публикации американского журнала Military Watch.

Отмечается, что усовершенствованный танк получил дополнительные блоки динамической защиты (ДЗ), которые установлены вдоль всего корпуса машины и на башне. Также блоками ДЗ прикрыли маску пушки, дымовые гранатометы и надгусеничные полки.

«Если последний пакет модернизации окажется эффективным, вероятность чего остается высокой из-за большого сходства Т-72Б с Т-90, он может быть широко внедрен на более чем 1000 танках», — пишет издание. Также авторы предположили, что модернизация может заинтересовать страны, в которых эксплуатируют Т-72.

Ранее стало известно, что «Уралвагонзавод» поставил Минобороны России партию модернизированных танков Т-72Б3М. В результате усовершенствования улучшилась маневренность машин, повысились огневая мощь и уровень защищенности.

В сентябре в публикации Popular Mechanics отметили, что большинство из участвующих в боях на Украине танков устарели. Исключение составляет только российский Т-90М.