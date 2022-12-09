ФИФА заплатит за игроков шести российских команд

Футбольные клубы РФ смогут заработать на ЧМ-2022. За что команды получат выплаты и какие суммы им полагаются, расскажем дальше в материале.

Никола Влашич. Источник: https://metaratings.ru/

Согласно новому регламенту, принятому ФИФА в 2015 году, клубы получают выплаты от федерации за участие их игроков на чемпионатах мира. В общей сложности команды получают 8% от проданных билетов, реализации ТВ-прав и спонсорских пакетов. Размер компенсации равен $209 млн.

Также клубам полагается фиксированная сумма за каждый день, проведенный их футболистом в составе сборной на мундиале. Чем больше игроков определенной команды участвует в ЧМ, тем больше причитающаяся сумма выплат. На предыдущем мундиале в 2018 году больше всех заработал «Манчестер Сити» - $5,003 млн.

В этом году вместо двух недель подготовка к поединкам длилась одну. Также немного сокращен период турнира - вместо 31-33 дней 29. Поэтому стоимость пребывания игроков немного выше - вместо $8,5 тысяч $10 тысяч. Чем дольше легионер продержится на ЧМ, тем больше сумму получит его клуб.

С расписанием матчей и обзором турнира болельщиков знакомит портал Bookmaker Ratings.

Дальше рассмотрим, сколько принесет игрок своему клубу, получив допуск к разным раундам. Итак, футболист, сыгравший только в матчах группового раунда, принесет от $180 тысяч. Достигнув 1/8 финала, сумма компенсации возрастает не менее чем на $40 тысяч. Вылет в четвертьфинале принесет от $280 тысяч, а дошедшие до матча за третье место пополнят казну клуба на $360 тысяч. $370 тысяч полагаются финалистам главного футбольного события.

Каждая команда-финалист обойдется ФИФА в $9,9 млн. И это минимальная сумма, так как в случае травмирования игрока федерация выплачивает командам страховку. На этот случай заложено свыше $200 млн.

Важным моментом является тот факт, что ФИФА распределяет выплаты между всеми клубами, в составе которых игрок выступал в течении последних двух сезонов. Механизм распределения выглядит следующим образом:

1/3 от общей суммы выплаты получит клуб, за который футболист играл в сезоне 2020/21;

1/3 получит клуб, в составе которого игрок выступал в сезоне 2021/22;

1/3 получает нынешний клуб футболиста.

Заработать на своих легионерах смогут и российские клубы РПЛ. Хорватский защитник Деян Ловрен, играющий в «Зените» с лета 2020 года, принесет клубу минимум $210 тысяч. Также петербуржцы могут рассчитывать на выплаты за иранца Сердара Азмуна.

Хорватский футболист Никола Влашич принесет около $66 тысяч ЦСКА. От «армейцев» полузащитник ушел в «Вест Хэм» летом 2021 года, поэтому российскому ФК полагается 1/3 компенсации. Вторую треть получат англичане, а последнюю - нынешний клуб Влашича - итальянский «Торино».

Обогатится за счет легионеров и московское «Динамо». Игрок из Камеруна Нгамелё перешел к «бело-голубым» летом 2022 года из «Янг Бойз». Поэтому российский клуб получит минимум $70 тысяч, а две трети будут направлены в швейцарскую команду.

Обратная ситуация у «Динамо» с Себастьяном Шиманьским. Игрок этим летом перешел в «Фейеноорд». Минимальная компенсация за поляка составит $140 тысяч. Голланды получат же 1/3 от общей суммы - от $70 тысяч.

В сборную Польши вызван еще один поляк, который ранее играл в РПЛ. Это Гжегож Крыховяк. При этом хавбек успел поиграть за два клуба - «Локомотив» и «Краснодар». Благодаря тому, что в составе «железнодорожников» Крыховяк отыграл сезон, они получат примерно $63 тысячи. «Быки» могут рассчитывать на $40 тысяч.

На предыдущем ЧМ в 2018 году, который проводился в России, 13 наших клубов в общей сложности получили $10,3 млн от ФИФА. Больше всего средств поступило «Зениту» - $1,82 млн.