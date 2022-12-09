Рябков заявил, что американцы хорошо зарабатывают на ситуации вокруг Украины

По словам замглавы МИД РФ, действия Вашингтона направлены на то, чтобы перечеркнуть перспективы возвращения к переговорам между Киевом и Москвой

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. США хорошо зарабатывают на нынешнем кризисе на Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в четверг в эфире телеканала "Россия-24".

"Ненасытность военно-промышленного комплекса США не имеет никаких пределов. А происходящее на Украине и вокруг нее - это только предлог для того, чтобы разжигать аппетиты, финансовые в том числе. Вообще американцы неплохо зарабатывают на нынешнем кризисе в самых разных областях: и в области энергопоставок по завышенным ценам, и в области так называемого пополнения подистощившихся у союзников запасов вооружений, которые потоком направляются на Украину и перемалываются там", - отметил дипломат.

Рябков подчеркнул, что Вашингтон использует истощение складов с вооружением, чтобы "поднакачать еще больше мускулы своей военной машины и подкормить военно-промышленный комплекс".

Действия США

Действия Вашингтона направлены на то, чтобы перечеркнуть перспективы возвращения к переговорам между Киевом и Москвой, заявил замглавы МИД РФ.

"Тревожные заявления [из Вашингтона] - это по факту поощрение киевского режима к эскалации при опоре на помощь из США и других натовских стран. Это фактически призыв к тому, чтобы полностью перечеркнуть какие бы то ни было перспективы возвращения к политическому диалогу в формате переговоров", - сказал он.

Рябков напомнил, что ранее российско-украинские переговоры были сорваны по указке Вашингтона и Лондона. "С той поры мы видим все большую фокусировку этой группы на попытках нанести нам поражение на поле боя. Эти замыслы будут обречены на провал, как и все, что они проектировали в данном ключе и в данном русле до сих пор", - указал он.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что цели специальной военной операции будут достигнуты в любом случае. "Попытка представить американскую позицию как отстраненную, как не имеющую прямого отношения к происходящему - это все очевидное издевательство над здравым смыслом, это дезинформация международной общественности. Я думаю, мало осталось в мире наблюдателей, тех, кто следит за этим, кто доверяет такого рода сигналам из Вашингтона", - констатировал Рябков.