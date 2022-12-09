Пистолет нашего времени: удобный, точный, модульный

Пистолет Макарова, состоящий на «службе» уже более 70 лет, стал настолько привычным атрибутом советского, а затем и российского офицера, милиционера, полицейского, что, кажется, никто ничего лучшего уже и не придумает. Во всяком случае, для массового, серийного производства. Еще с 1980-х говорят о том, что «макаров» морально устарел, а он все в строю. В мире стрелкового оружия не так-то и просто потеснить с пьедестала надежную и простую конструкцию, пусть даже и с определенными недостатками и явно пенсионного возраста.

Но время не стоит на месте, к стрелковому оружию сейчас предъявляются и другие требования, и не только по кучности и точности, но и по эргономике, дизайну, способности нести на себе полезную нагрузку, вроде фонарика и лазерного целеуказателя.

И такой пистолет в России есть, и, похоже, в скором времени он станет полноправным наследником «макарова». Рассказываем о новинке концерна «Калашников» – пистолете Лебедева, поступившем на вооружение год назад, и объясняемм, зачем короткостволам модульность.

Конструктор Дмитрий Лебедев – ученик знаменитого спортсмена-стрелка и конструктора спортивного оружия Ефима Хайдурова. Лебедев – тоже отличный стрелок и уверен, что конструктор должен уметь стрелять, ведь кто как не создатель модели может почувствовать достоинства и недостатки своего детища в деле. Пистолетами Лебедев «заболел» еще в детстве и до сих пор считает, что их конструирование – вершина инженерного искусства в сфере создания стрелкового оружия. В автоматах и пулеметах, мол, есть много места, а в пистолете все компактно, поэтому и задачи выполнять сложнее, и виртуозности, и изощренности идей должно быть больше.

Эволюция идеи происходила так: сначала – набросок на обычном тетрадном листе, потом – макет из скульптурного пластилина, дальше уже воплотить форму оружия помогли аддитивные технологии – и распечатанный на 3D-принтере макет стал напоминать настоящий пистолет. Такая «скульптурная» работа позволила рассчитать эргономику и баланс будущего оружия, подойти к его созданию с учетом современных представлений о биомеханике человека. В частности, рукоятка, ее размеры и наклон должны быть удобными и для правой, и для левой руки, давать возможность комфортно стрелять навскидку, учитывая отдачу и т.д. Тут как раз уроки спортивной стрельбы и конструирования спортивного оружия пригодились Лебедеву. Ведь спортивное оружие создается именно для достижения идеальных результатов.

Фото: Игорь Родин

Официальная история пистолета Лебедева началась в 2014 году, отсюда и аббревиатура – ПЛ-14. Руководство концерна «Калашников» тогда в инициативном порядке решило начать разработку нового боевого пистолета, и Лебедев был приглашен в качестве его конструктора.

Уже в следующем году, на форуме «Армия – 2015» был представлен прототип нового пистолета калибра 9×19 мм. Это было, пожалуй, первое отечественное оружие, концепция которого разработана с учетом наработок и пожеланий и силовиков, и спортсменов.

Поэтому пистолет получился универсальным, годным и для повседневного ношения сотрудниками силовых ведомств, и для выполнения специальных задач, и для соревнований по практической стрельбе.

Фото: Игорь Родин

Одними из основных достоинств нового оружия стали его эргономика, баланс, удобство и совершенно новая эстетика. Двустороннее расположение органов управления, позволяющее работать и правой, и левой рукой, сменный ствол, планка Пикатинни – все обращало на себя внимание. Комфорт, удобство, надежность и вдобавок повышенная безопасность. Решение ударно-спускового механизма сводит на нет возможность самопроизвольного выстрела.

В 2017 году «Калашников» начал работы по созданию пистолета по заданию Росгвардии. Им стала модель МПЛ (Модульный пистолет Лебедева). Модульный – потому что создатели оружия работали над конструкцией как над универсальной платформой. Для сотрудников полиции и МЧС в том же 2017 году была презентована компактная версия пистолета, получившая название ПЛК. Это более легкая модель, с более коротким стволом и массой чуть меньше привычного полицейским «макарова». Зато патронов в магазине побольше, чем у «макарова» – 14, а в версии МПЛ – 16 патронов.

Фото: концерн «Калашников»

Лебедев с командой постоянно работали и над усовершенствованиями, и над различными модификациями нового пистолета. В результате на единой платформе появился и МПЛ-1 для спецподразделений с прибором малошумной стрельбы, и спортивная версия, и травматический пистолет для гражданского рынка. Фонарик, лазерный целеуказатель, удлиненный ствол для установки глушителя – как говорится, все для удобства клиента – в пистолете предусмотрено. Можно менять и мушку, и целик, и установить коллиматорный прицел. Стрелять можно как обычными патронами 9×19 мм Парабеллум, так и высокоимпульсными бронебойными 7H21. Боец, вооруженный МПЛ, ничем не уступает самым крутым персонажам компьютерных игр, только оружие это реальное.

Уже поступивший на вооружение после успешно выдержанных государственных испытаний в начале 2021 года МПЛ получила Росгвардия, а осенью прошлого года пистолеты Лебедева начали поступать в МВД. Революция в пистолетном деле, о которой говорили столько лет, похоже, свершилась.