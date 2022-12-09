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ТАСС

В "Калашникове" рассказали о заключении новых контрактов

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Алан Лушников
Алан Лушников.
Источник изображения: Концерн "Калашников"

Президент концерна Алан Лушников сообщил, что продукция остается востребована и на экспортном, и на внутреннем рынке

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Экспорт продукции концерна "Калашников" не останавливается и заключаются новые контракты, несмотря на сложности на международном рынке, заявил в эфире передачи "Соловьев Live" президент концерна Алан Лушников.

"Если говорить об экспорте могу сказать, что все заключенные контракты нами безусловно исполняются, если говорить о структуре экспорта, конечно, его доля в нашей выручке падает и в связи с ростом гособоронзаказа, и в связи с рядом сложностей на экспортных рынках - они абсолютно понятны, тем не менее экспорт не остановился и новые контракты заключаются", - сказал он.

Лушников подчеркнул, что продукция концерна остается востребована и на экспортном, и на внутреннем рынке. "Еще до начала специальной военной операции в 2022 году, когда мы планировали производственную программу, только по оружейному дивизиону она выросла на 40%", - уточнил глава "Калашникова".

При этом концерн развивает не только военную продукцию, но и гражданскую. "У нас порядка 21% выручки за 2022 год - это чисто гражданская продукция, станкострой, инструменты и все что с этим связано", - пояснил Лушников. 

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