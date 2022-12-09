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ЦАМТО

В Литву доставлена вторая партия бронемашин JLTV

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Источник изображения: Фото: kam.lt

ЦАМТО, 8 декабря. МНО Литвы объявило о доставке 1 декабря на базу снабжения ВС Литвы (н.п.Мумайчяй Шяуляйского района) второй партии из 50 легких бронемашин JLTV (Joint Light Tactical Vehicles).

ББМ JLTV были морским путем доставлены из порта Балтимор (США) в Гамбург, а оттуда в Литву. В настоящее время специалисты компании Oshkosh Defense работают в Мумайчяе, обеспечивая подготовку JLTV к эксплуатации и собирая турели OGPK (Objective Gunners Protection Kit). После проверки техника будет передана в подразделения Вооруженных сил Литвы.

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2019 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Литве в рамках программы "Иностранные военные продажи" до 500 легких бронеавтомобилей JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) с колесной формулой 4x4, унифицированных дистанционно управляемых модулей вооружения M153 CROWS, 12,7-мм пулеметов M2 QCB, комплектов Boomerang для определения источника стрельбы, а также другого оборудования и услуг на сумму до 170,8 млн. долл.

Агентство по приобретению продукции оборонного назначения при Министерстве национальной обороны Литвы и Министерство обороны США подписали письмо с предложением и принятием предложения на поставку первых 200 ББМ JLTV с колесной формулой 4x4 в ноябре 2019 года. Стоимость продажи не раскрывалась, но ранее МНО Литвы заявляло, что в 2020-2024 гг. выделит около 145 млн. евро на приобретение ББМ JLTV, вспомогательного оборудования и услуг.

Первый контракт, предусматривающий поставку ББМ JLTV для ВС Литвы, Министерство обороны США подписало с компанией Oshkosh Defense в феврале 2020 года. Первая партия из 50 ББМ JLTV была доставлена в Литву в августе 2021 года и сейчас уже применяется ВС Литвы. Еще 100 бронемашин будут доставлены в 2023 году.

В октябре 2022 года Агентство по приобретению продукции оборонного назначения при МНО Литвы подписало с властями США контракт на приобретение 300 бронемашин JLTV. Первые ББМ по новому контракту будут доставлены в Литву в 2023 году. Полностью поставки будут выполнены к концу 2025 года.

JLTV будут переданы батальонам бригад "Железный волк" и "Грифон" Вооруженных сил Литвы, а также силам быстрого реагирования. Поставляемая техника оснащается как турелями, так и ДУМВ CROWS.

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  • В новости упоминаются
Страны
Литва
США
Продукция
JLTV
Компании
Oshkosh
Проекты
2020-й год
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