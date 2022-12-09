В США испугались влияния пророссийских сил

The Hill: все больше американцев разделяет призыв республиканцев о сокращении помощи Киеву

В США испугались влияния политиков, призывающих сократить помощь Украине. Эта позиция встречает все большую поддержку среди американцев. Они считают: Вашингтон не может продолжать помогать Киеву из-за инфляции, которая давит на граждан, и риска ядерной войны с Россией.

Дуглас Шоэн

В течение XX века лидерство США играло решающую роль в противодействии авторитарным диктаторам и ревизионистам, которые стремились подорвать мир во всем мире и задушить на корню соблюдение прав человека.

Как демократы, так и республиканцы понимали, что Штаты едва ли могут позволить себе занимать пассивную позицию на мировой сцене, поскольку проблемы в Европе и Азии непременно доберутся и до наших берегов. Был принят принцип: если демократии угрожают за рубежом, Америка приходит ей на помощь.

Однако этот наш идеал попал под огонь, когда Россия начала военную операцию на Украине. На правой стороне политического спектра начали крепнуть тенденции к изоляционизму, а республиканцы стоят в первых рядах тех, кто призывает сократить поддержку Украине — суверенной и демократической стране, на которую жестоко посягнул Владимир Путин.

На ранних этапах конфликта интересы Путина отстаивали только ультраправые националисты вроде конгрессвумен от Джорджии Марджори Тейлор Грин. Они выступали за сокращение объемов американской поддержки Киеву.

Но, как это бывает и с другими маргинальными взглядами, такая позиция стремительно просочилась в массы — и десятки высокопоставленных республиканцев заняли такую же пророссийскую позицию. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти даже охарактеризовал текущий уровень поддержки США Украине как "чек без указанной суммы", карт-бланш.

Республиканцы в Конгрессе пытались обозначить свою позицию как "реализм": якобы Вашингтон не может продолжать оказывать Киеву поддержку из-за инфляции, которая давит на американские семьи, и не должен рисковать ядерной войной с Россией из-за страны, которая расположена за многие тысячи километров от Америки.

Стоит заметить, что левое крыло Демократической партии тоже громко высказалось против продолжительной поддержки Украине в своем письме к администрации Байдена, которое позже было отозвано. В нем демократы утверждали, что украинский конфликт стал результатов воинственной политики США и НАТО. Такая позиция не только сажает ультралевых в одну лодку с ультраправыми. Это отравляющий и вводящий в заблуждение взгляд, который прощает Путина и полностью перекладывает вину на Соединенные Штаты.

Тем не менее, предложение сократить поддержку стратегически неполноценно, это политический просчет и прямая угроза нашей национальной безопасности.

Те, кто взывает к экономической целесообразности, не могут понять, что Америка задействовала лишь малую часть годового оборонного бюджета, — приблизительно 6% — чтобы помочь храброму украинскому народу и разрушить военное могущество России. Что еще более важно, ни один американский военный при этом не погиб.

Изоляционизм правых — тоже проигрышная в политическом плане позиция. Большинство (57%) американцев, опрошенных в ноябре по заказу Фонда Рейгана, наряду с 51% республиканцев, считают, что США должны продолжать поддерживать Украину, чтобы защитить Европу и предотвратить будущую агрессию со стороны России. Аналогичным образом, почти две трети (64%) американцев, в том числе большинство (56%) республиканцев, считают, что США должны либо сохранить, либо увеличить объем помощи, которую мы сейчас предоставляем Киеву.

Не должно вестись никаких разговоров о том, является ли контролируемая Путиным Россия угрозой Соединенным Штатам. Владимир Путин — диктатор и преступник, чьи военные вмешивались в наши выборы. Те правые, — в том числе и наш бывший президент, — которые лебезят перед ним, подвергают риску свободный мир.

Если США существенно урежут помощь Киеву, их примеру последуют и другие западные государства. Это лишь ободрит Путина в его экспансионистских устремлениях — не исключено, что и на территории стран НАТО, что повысит угрозу прямой войны с США.

Философ Джордж Сантаяна предупреждал: "тот, кто не помнит своего прошлого, обречен прожить его вновь". Мы знаем, что Путиным движет империалистическая и фашистская повестка, а также желание восстановить господство времен СССР над своими соседями. История учит нас, что, когда тиран подкрепляет свою повестку военными силами, ему нужно противостоять, иначе это приведет к разрушительным последствиям.

И не сомневайтесь, поддержка Украины — не просто борьба с Путиным. Таким образом мы предупреждаем и других автократов, — в частности, в Пекине и Тегеране, — что США не будут стоять в стороне, пока демократии за рубежом активно угрожают.

40 лет назад бывший президент-республиканец назвал Советский Союз "империей зла" и сплотил свободный мир вокруг его уничтожения. Мы не должны упускать из виду, что те же коррумпированные, авторитарные и деспотичные ценности, которые были характерны для Советского Союза в эпоху Рейгана, воплощает в себе Владимир Путин.

К сожалению, многие политические правые, похоже, забыли историю или, того хуже, сознательно ее игнорируют.

Стоит отметить, что есть несколько видных республиканцев, которые справедливо осудили и раскритиковали изоляционистов в своей партии. Бывший вице-президент Майк Пенс выступил с речью, в которой подчеркнул, что "политика умиротворения никогда не срабатывала — никогда в истории".

"В консервативном движении не может быть места для защитников Путина. В нем есть лишь место поборникам свободы", — сказал Пенс.

У Маккарти и других приходящих республиканских лидеров в Конгрессе есть обязательство бороться с экстремизмом в своих же рядах, где бы и в чем бы он ни проявлялся, — особенно в форме пророссийских настроений.

В противном случае маргинальные правые продолжат оттаскивать Республиканскую партию все дальше от главенствующего направления политики — и утянут за собой весь свободный мир.