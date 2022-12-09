Американские дипломаты: в феврале 2023 Суровикин будет у ворот Киева

Newsweek: в феврале 2023 года Суровикин будет у ворот Киева

Февраль 2023 года может застать генерала Суровикина у ворот Киева, пишет Newsweek. Два известных автора считают, что российские удары по украинской инфраструктуре серьезно разрушили боеспособность ВСУ. Вслед за падением Артемовска русские обретут наступательную инициативу.

Дэвид Ранделл (David Rundell)

Посол Майкл Гфеллер (Michael Gfoeller)

В первые годы Гражданской войны в Америке президент Авраам Линкольн вступил в ограниченный конфликт против людей, которых он все еще считал соотечественниками и с которыми стремился к примирению. Только после трех лет тупика он обратился к генералу Гранту с требованием добиться безоговорочной капитуляции противника. Грант, в свою очередь, дал волю генералу Уильяму Шерману, чтобы тот "заставил Джорджию выть" и помог довести войну до решительного, хотя и кровопролитного завершения.

Президент России Владимир Путин ждал всего полгода, прежде чем перейти от специальной военной операции к полномасштабным военным действиям против Украины. Первоначальное наступление Путина было ограничено едва ли не 150 тысячами военнослужащих. Он ожидал быстрой победы, за которой последуют переговоры по главным для него проблемам: контроль России над Крымом, нейтралитет Украины и автономия для русского населения на Донбассе. Но Путин ошибся. Он не рассчитывал ни на столь жесткое сопротивление Украины, ни на массированное военное и экономическое вмешательство Запада. Столкнувшись с новой ситуацией, Путин изменил свою стратегию. Теперь он собирается "выпустить своего генерала Шермана и заставить выть Украину".

В прошлом месяце Путин передал генералу Сергею Суровикину общее командование военной спецоперацией России на Украине. Суровикин происходит из технологически продвинутых Воздушно-космических сил, и он сражался на земле в Афганистане, в Чечне и Сирии, где ему приписывают спасение режима Асада. Генерал публично заявил, что полумер на Украине не будет. Вместо этого он начал методично уничтожать инфраструктуру Украины точечными ракетными ударами.

Армии нужны железные дороги, и как Шерман системно разрушал пути, ведущие в Атланту, так Суровикин разрушает украинские электросети, питающие украинские железные дороги. Это погрузило украинские города в холод и мрак, но Суровикин, похоже, согласен с генералом Шерманом в том, что "война — жестокость, и смягчить ее нельзя".

Сейчас Россия перевела свою экономику на военный лад, призвала резервы и собрала сотни тысяч военнослужащих, в том числе мобилизованных и добровольцев. Эта армия оснащена самым современным российским оружием и, вопреки многим западным сообщениям, далеко не деморализована. С другой стороны, Украина уже исчерпала свои арсеналы и полностью зависит от военной поддержки Запада в продолжении боевых действий. Как отметил на прошлой неделе председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли: "Украина сделала все, что могла".

Как только жирные черноземы Украины прочно замерзнут, начнется массовое наступление русских. По сути, оно уже началось на важном транспортном узле Бахмут, который стал чем-то вроде украинского Вердена. Мы ожидаем, что Бахмут скоро падет, и предсказываем, что без еще большей поддержки Запада Россия вернет себе Харьков, Херсон и оставшуюся часть Донбасса к следующему лету.

Как и весь Запад во Вьетнаме, Афганистане и Ираке, мы спотыкаемся об еще одно ненужное нам, но бессрочное военное обязательство. Украинские солдаты проходят обучение в Европе. Западные военные подрядчики уже обслуживают свою военную технику на Украине и эксплуатируют ракетные комплексы HIMARS. Американцы, состоящие на действительной военной службе, сейчас находятся на Украине для наблюдения за поставками оружия. По мере того, как российское наступление набирает обороты, мы ожидаем, что громкие голоса будут призывать к отправке все более современного оружия и, в конечном счете, натовских солдат на поле боя для защиты Украины. Эти голоса должны быть решительно отвергнуты по многим причинам. Вот только некоторые из них.

Целые поколения западных лидеров успешно работали над тем, чтобы избежать прямого военного конфликта с Советским Союзом. Сегодня эти лидеры признали, что, в отличие от Москвы, Запад не имеет особого стратегического интереса к тому, кто контролирует Донецк. Они определенно не хотят рисковать ядерной войной ради Харькова. Украина не является членом НАТО, и альянс не обязан ее защищать. Путин не угрожал никому из членов НАТО, но ясно дал понять, что любые иностранные войска, вступающие на Украину, будут рассматриваться как вооруженные силы противника. Таким образом, отправка войск НАТО превратила бы нашу опосредованную "прокси-войну" с Россией в настоящую войну с крупнейшей в мире ядерной державой.

Некоторые представили этот конфликт как "моральную игру" между добром и злом, но реальность значительно сложнее. На Украине нет развитой демократии. Это бедное, коррумпированное, однопартийное государство с жесткой цензурой, где закрыты оппозиционные газеты и политические партии. До военной фазы конфликта ультраправые украинские националистические группировки, такие как "Батальон Азов" (организация признана экстремистской, ее деятельность на территории РФ запрещена — Прим. ИноСМИ), были решительно осуждены Конгрессом США. Жестокая кампания Киева против русского языка аналогична такой же политике канадского правительства, пытающегося запретить французский язык в Квебеке. Украинские снаряды убили сотни мирных жителей Донбасса, а сейчас появляется все больше сообщений о военных преступлениях Киева. По-настоящему нравственным поступком было бы закончить эту войну переговорами, а не продлевать страдания украинского народа в конфликте, который он вряд ли сможет выиграть, не рискуя жизнями американцев.

Помимо всего прочего, в таких ситуациях, как украинский конфликт, всегда возможен неожиданный поворот событий, когда напряженность в одном регионе усугубляется и перетекает в другой. Растет вероятность того, что Тегеран нанесет превентивный военный удар по Израилю. Революционный режим в Иране сталкивается со все более серьезным народным восстанием. Новое правительство в Израиле намерено не допустить приобретение Ираном ядерного оружия. Ядерная сделка загибается, а вместе с ней и всякая надежда на ослабление санкций в отношении терпящей бедствия иранской экономики. Война объединит население страны в патриотической борьбе, подорвет способность Израиля нанести удар по Ирану и заставит Запад договориться об отмене санкций.

Мало кто сомневается, что Соединенные Штаты будут обязательно втянуты в любой конфликт между Израилем и Ираном. Что нас беспокоит, так это то, что последний поставляет России оружие для боевых действий на Украине, и Москва может почувствовать себя обязанной прийти на помощь своим союзникам в Тегеране. Именно из-за такого эффекта домино началась Первая мировая война. Кто ожидал, что убийство австрийского эрцгерцога сербским анархистом в Боснии приведет к гибели тысяч американцев во Франции? Нам не нужно повторение таких сценариев.

Возможно, мы ошибаемся. Возможно, зимнего наступления русских не будет, а может быть, ВСУ смогут его остановить. Однако, если мы правы, и февраль застанет генерала Суровикина у ворот Киева, мы должны трезво обдумать и честно обсудить как нация и как альянс степень нашей приверженности Украине и то, какие риски мы готовы принять на нашу собственную безопасность.

Комментарии читателей:

David

Все совершенно правильно!

Your Other Left

Только трус будет давать деньги, оружие, обучать, а потом заявлять, что "это не наш военный конфликт". Если для тебя Украина так важна, иди в украинскую армию. Президент Байден планирует продолжать эту войну в течение многих лет. Он потерял всякий моральный авторитет.

corn pop

Однопартийные демократические неоконсерваторы заигрывают с катастрофой. Единственное, что должна сделать Америка, — это вернуть все это дело с Украиной обратно в Европу, где ему и место.

ConcernedCitizen

Я не знаю, кто выиграет в этом конфликте. Но я могу сказать, кто проиграет — тот, у кого первого кончатся снаряды.

william barker

Самые главные партнеры Зеленского по комедиям теперь работают его главными военными советниками.

И все же главный фанат Зеленского — это Путин. Иначе почему вы думаете он приказал помечать российские войска буквой "Z"?

Trynkus Mohem

Теперь-то мы знаем, кто пишет для Такера Карлсона!

Michael Nunez

Одним из ярких фактов Украины является ее коррумпированность. С 1994 года весь украинский регион стал домом для гангстеров мирового богатства. Оттуда деньги льются и в карманы некоторых наших политиков. А оружие с Украины уже расползается по черным рынкам всего мира. Все это можно отследить по серийным номерам, которые идут прямехонько из США.

Bapa Aku

Любое сравнение этого конфликта с Гражданской войной в США моментально раскрывает уловку авторов. Заголовок продвигает нарратив о том, что Украина — это просто отколовшийся от России регион. Но Украина существовала на картах еще до любого упоминания о России. Эти двое лучше отработают свое время, занимаясь хобби, например, ремеслом по дереву или крича на детей, чтобы те убирались с газона.

skip

Неправда. Иметь свое мнение — это прекрасно. Придумывать вещи, которые авторы и не говорили, неискренне.

Авторы не "проталкивали" изложенную вами мысль. Это просто чучело, которое вы создали для собственного удобства.

Почему бы не обсудить, что на самом деле хотели сказать авторы вместо того, чтобы делать из них какое-то пугало?

F C

Даже если Россия победит на поле боя, ей придется на Украине столкнуться с партизанской войной. Это полностью игнорируется авторами. Кстати, раннее планирование США предполагало, что на Украине с самого начала развернется партизанская кампания, которая ослабит Россию и вытеснит ее. Чтобы победить, Россия должна победить дважды.

James Daniel Carroll

И этот же Newsweek каждую неделю твердит, что у России кончились боеприпасы. Что-то непохоже!

Citizen Observer

О компетенции авторов. Дэвид Ранделл в течение тридцати лет служил американским дипломатом в Вашингтоне, Бахрейне, Саудовской Аравии, Сирии, Тунисе и Объединенных Арабских Эмиратах. Он является автором книги "Видение или мираж: Саудовская Аравия на перепутье" (I.B. Tauris, сентябрь 2020 г.).

Широко известный как один из ведущих американских экспертов по Саудовской Аравии, он провел пятнадцать лет в стране, где работал в посольстве в Эр-Рияде, а также в консульствах в Джидде и Дахране. В Саудовской Аравии он был главой миссии, временным поверенным в делах, заместителем главы миссии, политическим советником, экономическим советником, торговым советником и торговым атташе. Он имеет множество наград за аналитические репортажи и участвовал в операции "Буря в пустыне". После ухода с дипломатической службы он провел три года в бостонской консалтинговой компании Monitor Group, а затем присоединился к Arabia Analytica в качестве партнера. Он живет в Дубае и регулярно посещает Саудовскую Аравию.

Citizen Observer

Еще о компетентности авторов. О после Майкле Гфеллере. Он проработал 26 лет на дипломатической службе США, включая работу в Саудовской Аравии, Бахрейне, Ираке, России, Армении, Молдове, Польше и Бельгии, уйдя в отставку из Госдепартамента США в 2010 году. На дипслужбе он занимал пост политического советника и регионального координатора по южно-центральному Ираку во Временной коалиционной администрации, заместителя главы миссии и временного поверенного в делах посольства США в Эр-Рияде, где координировал межведомственные контртеррористические операции. С 2008 по 2010 год он был старшим политическим советником генерала Дэвида Петреуса, в то время командующего Центральным командованием США. Занимался вопросами борьбы с терроризмом и международной безопасности. После выхода в отставку в 2010 году он занимал должность главы отдела Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА) в департаменте международных отношений корпорации Exxon Mobil.

Дэвид Ранделл (David Rundell) — бывший посол США в Саудовской Аравии и автор книги "Видение или Мираж, Саудовская Аравия на перекрестке".

Посол Майкл Гфеллер (Michael Gfoeller) — бывший политический советник Центрального командования США. Служил в течение 15 лет в Восточной Европе и бывшем Советском Союзе.