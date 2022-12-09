Вот как Россия ответит на потолок цен на нефть

Al Mayadeen: у России есть несколько вариантов того, как ответить на потолок цен

Европа ввела потолок цен на нефть, надеясь ударить по российской экономике, пишет Al Mayadeen. Но Москва уже предпринимает контрмеры. Потолок цен приведет к их скачку, энергетическая безопасность ЕС будет подорвана еще сильнее. Так что в результате Европа пострадает больше, чем Россия.

В понедельник, 5 декабря, вступило в силу эмбарго на морские перевозки российской нефти и был введен потолок цен. Страны G7 и Евросоюз пытаются усилить экономическое давление и сократить экспорт энергоресурсов из России, которая противостоит НАТО на Украине.

Предполагается, что введение потолка цен, а также запрет на поставки российских нефтепродуктов в страны Евросоюза должны значительно сократить доходы Москвы. Кроме того, Еврокомиссия будет работать над стабилизацией цен на мировом рынке энергоносителей и бороться с инфляцией.

Страны G7 и Евросоюза согласовали потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Каждые два месяца, начиная с января 2023 года, этот показатель будет пересматриваться, но он должен быть как минимум на 5% ниже среднерыночной цены на российскую нефть, установленной Международным энергетическим агентством.

Как будет работать механизм ограничения цен на российскую нефть?

Идея ограничить цены на нефть состоит в том, чтобы запретить судоходным, страховым и перестраховочным компаниям заниматься перевозками российской нефти по всему миру, если только она не будет продаваться по цене, не превышающей установленную G7 и ее союзниками (60 долларов за баррель).

Страны G7 — Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США — предоставляют страховые услуги для 90% мировых перевозок. Евросоюз является также крупным игроком в судоходстве.

G7 пытается навязать эти ограничения всем потребителям российской нефти. Так "Большая семерка" хочет заставить их доказывать, что те приобрели ее по цене, соответствующей установленному пределу.

Страны смогут и дальше покупать российскую нефть выше установленной цены, но не смогут воспользоваться западными средствами, необходимыми для ее транспортировки.

В заявлении Еврокомиссии говорится, что "если судно под флагом третьей страны намеренно перевозит российскую нефть или нефтепродукты по цене выше предельно допустимой, операторам Евросоюза будет запрещено финансировать, страховать и обслуживать это судно в течение 90 дней с того момента, как его разгрузят".

Если судно под флагом одной из стран ЕС нарушит ценовой потолок, оно будет подвергнуто наказанию, которое предусмотрено национальным законодательством государств Евросоюза.

Допускается покупка российской нефти по указанной цене или ниже, а также в чрезвычайных ситуациях. Определенные проекты, которые имеют важное значение для энергетической безопасности некоторых третьих стран, могут быть освобождены от предела цен.

Министерство финансов США заявило, что политику ограничения цен следует рассматривать как дополнение к предстоящим санкциям Евросоюза, которые были согласованы еще в июне. Потолок цен — исключение из этих санкций. Западные компании смогут предоставлять услуги, связанные с транспортировкой российской нефти только в случае, если ее стоимость не превысит 60 долларов за баррель.

Стоит отметить, что западное эмбарго на импорт российской нефти не распространяется на поставки по трубопроводу.

С другой стороны, большинство пострадавших — не американцы, а европейские компании. Однако Вашингтон будет играть ключевую роль в определении потолка цен. Это связано с тем, что мировые банки, зависящие от американцев, будут выступать посредниками в сделках с российской нефтью.

Как потолок цен повлияет на мировой нефтяной рынок и энергетическую безопасность?

Евросоюз и страны G7 утверждают, что одной из целей установления потолка цен на российскую нефть является попытка стабилизировать мировые цены на энергоносители. Но, как мы видим, происходит обратное.

Их решение рискует нарушить мировые поставки и вызвать резкий рост цен на нефть, что еще больше ухудшит уровень жизни во всех западных странах в преддверии суровой зимы.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков считает, что результатом введения потолка цен на российскую нефть станет скачок цен на Западе, но пока сложно оценить, какое влияние оно окажет на мировой рынок. Этот шаг, по словам некоторых аналитиков, приведет к резкому росту цен на черное золото в ближайшие месяцы.

До начала специальной военной операции на Украине страны Евросоюза сильно зависели от экспорта российской нефти. В 2021 году они импортировали из России сырую нефть и нефтепродукты на сумму 74,8 миллиарда долларов.

По данным Международного энергетического агентства, импорт российской сырой нефти составил 2,2 миллиона баррелей в сутки, в том числе 700 000 баррелей по трубопроводам, а также 1,2 миллиона баррелей нефтепродуктов.

Международное энергетическое агентство прокомментировало решение Евросоюза, заявив, что это уберет с рынка один миллион баррелей сырой нефти и 1,1 миллиона баррелей нефтепродуктов в сутки. Временно сохранится только около 10% нефти, поступающей по трубопроводу "Дружба".

Повлияет ли этот шаг на экономику России?

Мировой рынок лишится значительной части российской нефти, что приведет к росту цен. Экономика Запада пострадает, а Москва увеличит прибыль от любого экспорта нефти.

Россия, второй по величине производитель нефти в мире, уже перенаправила большую часть своих поставок в Индию, Китай и другие азиатские страны по сниженным ценам, поскольку западные покупатели отказались от нее еще до введения эмбарго Евросоюза.

Потолок цен на уровне 60 долларов за баррель выше себестоимости добычи нефти в России, которая колеблется в пределах 30-40 долларов за баррель, что дает Москве стимул продолжать экспорт.

Робин Брукс, главный экономист Института международных финансов в Вашингтоне, написал в своем аккаунте в Twitter, что потолок в 30 долларов за баррель ввергнет Россию в финансовый кризис. Польша требовала установить подобное ограничение, но вскоре пошла на попятную.

Согласно прогнозам Международного энергетического агентства, добыча нефти в России снизится на 1,4 миллиона баррелей в сутки после вступления в силу эмбарго на морские поставки российской нефти в страны Евросоюза, а также вызовет повышение цен, чего Запад во главе с Вашингтоном стремится избежать.

Как Россия отреагирует на установление потолка цен на нефть?

Запрет на обслуживание судов третьих стран, которые будут перевозить российскую нефть с ценой выше предельных лимитов и введение потолка цен повлияют на изменение мировых потоков нефти. Однако последствия будут зависеть от последующих шагов России и Запада, а также стран, пытающихся сохранять нейтралитет в отношении украинского кризиса.

Москва неоднократно говорила, что не станет поставлять ресурсы в страны, вводящие потолок цен. Если с рынка будет изъято большое количество сырой нефти, цены могут резко возрасти.

Страны ОПЕК+ будут принимать решения, исходя из дальнейшего развития событий. Пока они договорились сохранить текущий план добычи нефти, чтобы поддержать стабильность на рынке. В октябре ОПЕК+ приняла решение сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки. В Вашингтоне это назвали "тотальной катастрофой" и "пророссийским актом".

У России есть несколько ответов на введение потолка цен на нефть. Она уже рассматривает различные варианты обхода западных санкций. Рябков заявил, что Россия пока не будет раскрывать содержание контрмер на введенный Западом потолок цен, но США и Европа должны быть готовы ко всему.

Россия планирует развивать собственный "теневой флот", как это сделали Венесуэла и Иран. Ей уже удалось собрать флот из более чем 100 кораблей, чтобы обойти западные ограничения. Так Москва сможет продавать свою нефть без ее страхования в странах G7.

Она также сможет перекачивать нефть с одного танкера на другой и смешивать с нефтью аналогичного качества, чтобы скрыть ее происхождение. Россия и Китай могут попытаться создать собственные страховые компании взамен американских, британских и европейских.

Россия также может принять ответные меры, прекратив на время поставки, чтобы затем воспользоваться резким ростом цен на нефть на международном рынке.

Китай и Индия дали понять, что не будут соблюдать западное эмбарго. В Нью-Дели заявили, что страна не обеспокоена введением потолка цен в отношении российской нефти и планирует дальше покупать сырье у Москвы, а Пекин, в свою очередь, подчеркнул, что строит отношения с Москвой в области энергетики "на основе взаимного уважения и выгоды".

Очевидно, что введение потолка цен на российскую нефть окажет негативное влияние на мировую экономику и энергетическую безопасность, которой и без того приходится не сладко. Это также подтвердило Международное энергетическое агентство.

Бывший министр финансов США Стивен Мнучин назвал новые западные ограничения "смехотворной идеей". Агентство Bloomberg пошло еще дальше, заявив, что этот шаг демонстрирует слабость Запада, так как он сильно зависит от российских энергоресурсов.

Автор: Батул Диаб (بتول دياب)