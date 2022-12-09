Обозреватели Newsweek отметили наступление переломного момента в конфликте на Украине

По их данным, армия России оснащена своими самыми продвинутыми вооружениями

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Конфликт на Украине переходит в переломную стадию в свете усиления российских войск и истощения ресурсов у киевских властей. Такое мнение в колонке для журнала Newsweek выразили обозреватели Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер.

"Эта армия [РФ] оснащена самыми продвинутыми российскими вооружениями и в отличие от того, что сообщает Запад, совершенно не деморализована. Украина, в свою очередь, истощила свои арсеналы и полностью зависит от западной военной поддержки", - пишут авторы статьи и указывают на сказанные на прошлой неделе слова председателя Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерала Марка Милли о том, что "Украина сделала все, что могла".

Ранделл и Гфеллер также отмечают, что "украинские снаряды убили тысячи гражданских на Донбассе и появляются сообщения о военных преступлениях Украины". Авторы указывают, что "самым нравственным курсом" для США является склонение Киева к мирным переговорам, а не "продление страданий украинцев".