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РИА Новости

Генассамблея ООН приняла резолюцию России о контроле над вооружениями

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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.
Источник изображения: © РИА Новости / Роман Махмутов

Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о контроле над вооружениями

МОСКВА, 8 декабря/ Радио Sputnik. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию России с призывом укрепить систему договоров о контроле над вооружениями, следует из итогов голосования.

Документ под названием "Укрепление и развитие системы договоров и соглашение по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению" призывает все подписавшие его государства в полном объеме выполнять закрепленные резолюцией положения.

Участники заседания Генассамблеи также обсудили необходимость прикладывать все возможные усилия для укрепления системы договоров в области контроля над вооружениями.

Авторы резолюции обратились к генсеку всемирной организации Антониу Гутерришу с призывом способствовать сохранению целостности таких договоров.

Ранее радио Sputnik сообщило, какой ответ Россия пообещала США в случае нарушения ими норм контроля над вооружениями.

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Россия
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ООН
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