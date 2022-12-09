Ударные дроны «Герань-2» отработали по объектам противника в Днепропетровске и области

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Подтверждено поражение ряда объектов инфраструктуры противника в Днепропетровской области. При этом поражение нанесено с помощью ударных дронов «Герань-2». В частности, нанесён значительный ущерб объектам противника в самом Днепропетровске. Также огневые средства поражения были применены по местам дислокации сил и средств ВСУ в Никополе, Марганце и некоторых других населённых пунктах подконтрольного киевского режима региона, включая населённый пункт Ильинка.

По некоторым данным, уничтожен склад боеприпасов и два пункта управления украинскими войсками на этом направлении. Повреждения получил узел связи боевиков, который те использовали для координации действий по переброске личного состава на юге и востоке Днепропетровской области.

Одновременно с этим огневое поражение было нанесено нескольким подразделениями противника на контролируемых им территориях Запорожской области, включая объекты в самом областном центре вошедшего в состав Российской Федерации региона.

При этом противник продолжает вести обстрела Донецка. Центр города и ряд других районов административного центра ДНР подвергается обстрелам из дня в день. 6 декабря потери среди мирных жителей составили 11 человек, накануне – ещё две жертвы украинских обстрелов.

Ситуация такова, что украинская артиллерия из числа так называемых «кочующих РСЗО» бьёт без какого-либо разбора, явно стараясь нанести как можно больший ущерб гражданским. К сожалению, пока защитить Донецк от таких обстрелов не удаётся, однако фронт в Авдеевке, Марьинке и Артёмовске продолжается сдвигаться в западном направлении.