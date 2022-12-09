Зеленский предположил, что конфликт вокруг Украины завершится в 2023 году

Украинский президент выразил надежду, что жители его страны будут самыми влиятельными в следующем году

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что вооруженный конфликт вокруг Украины завершится в следующем году.

"Я верю, что украинцы будут самыми влиятельными в следующем году, но уже в мирное время", - сказал он в видеообращении, которое в среду опубликовало издание Politico.

Газета назвала Зеленского самым влиятельным человеком в Европе, отметив, что он "убедил большую часть Европы, что ее будущее связано с будущим Украины". При этом издание подчеркивает, что Украина - это страна с широко распространенной коррупцией, слабой экономикой и социальным разделением между украиноязычными и русскоговорящими жителями.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР в соответствии с их конституциями в границах Донецкой и Луганской областей на начало 2014 года. 24 февраля Путин в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи объявил о проведении специальной военной операции.