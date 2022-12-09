Источник: дальность полета сверхзвуковых ракет "Оникс" увеличится до 1 тыс. км

По данным производителя, предельная дальность "Оникса" в экспортном варианте составляет 300 км

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Ведутся активные работы по увеличению дальности полета сверхзвуковой крылатой ракеты "Оникс" морского и наземного базирования. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к военному ведомству.

"Предполагается в ближайшее время увеличить дальность полета сверхзвукового "Оникса" до 1 тыс. км", - уточнил он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее ТАСС сообщал, что созданная в России новая мобильная пусковая установка под гиперзвуковую ракету "Циркон" сможет запускать и сверхзвуковые ракеты "Оникс", используемые как в береговом ракетном комплексе "Бастион", так и на надводных и подводных носителях.

По данным производителя, предельная дальность "Оникса" в экспортном варианте (ракета "Яхонт") на сегодняшний день составляет 300 км. Максимальная скорость ракеты - 2,5 скорости звука на большой высоте, масса обычной боевой части - 250 кг. Ракеты разработаны и производятся в реутовском НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"). Они уже неоднократно успешно использовались для нанесения ударов как по наземным целям террористов в Сирии, так и во время специальной военной операции на Украине.