В Италии заявили, что не отправляли составы с артиллерийскими орудиями на Украину

В Минобороны республики пояснили, что видеозапись, распространенная в СМИ, была старой, и на ней зафиксирована "перевозка гаубиц по национальной территории в учебных целях"

РИМ, 8 декабря. /ТАСС/. Минобороны Италии заявило в среду вечером, что поездов с артиллерийскими орудиями на Украину не отправлялось.

"Что касается видео, распространенного в некоторых социальных сетях, а также на сайте газеты La Repubblica <..> о перевозке артиллерийских гаубиц на железнодорожных вагонах-платформах" Министерство обороны Италии, "проверив изображения, опровергает эту новость", цитирует агентство Adnkronos заявление оборонного ведомства.

Минобороны пояснило, что речь идет о старой видеозаписи, на которой зафиксирована "перевозка гаубиц по национальной территории в учебных целях".

В марте парламент Италии одобрил резолюцию об оказании Украине помощи, в том числе военной. Были сформированы пять межведомственных декретов с перечнем поставляемого оружия, который засекречен. На прошлой неделе правительство одобрило декрет о продлении сроков оказания военной помощи на весь 2023 год. Тем не менее, как утверждается, работа над новым пакетом пока не началась. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщал, что Рим отправил Киеву более 50 тонн электрооборудования, трансформаторы, множество технологических инструментов.

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто 6 декабря заявил, что итальянские власти не будут до конца года формировать новый пакет военной помощи Украине.