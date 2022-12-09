В Петербурге стартует всероссийский форум космонавтики и авиации

Мероприятия пройдут в офлайн и в онлайн-форматах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Седьмой всероссийский форум космонавтики и авиации "Космостарт" пройдет с 8 по 10 декабря в Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения (ГУАП). Участие в нем примут более 1,2 тыс. человек, сообщили в пресс-службе вуза.

"В этом году мероприятия форума будут проходить как в очном, так и в онлайн-формате. Участниками станут более 1,2 тыс. человек, а к трансляции смогут присоединиться зрители со всего мира. Эксперты и почетные гости форума "Космостарт" посетят школы и вузы Петербурга, где проведут "космические" уроки и лекции, пообщаются с участниками и расскажут о перспективах развития отечественной космонавтики и авиации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что центральным событием форума станет диалог "Героями не рождаются, героями становятся". В этом году участие в беседе примут летчик-космонавт Герой РФ Елена Кондакова, а также космонавты-испытатели отряда космонавтов Роскосмоса Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Кроме этого, участников форума ждут круглые столы, экскурсии, концерт, а зрителей онлайн-трансляции - викторины и розыгрыши.

"Седьмой раз мы проводим уникальный форум для тех, кто одержим космонавтикой. Семь лет - немалый срок, особенно если переложить его на систему высшего образования. Многие школьники, которые побывали на первом форуме, уже поступили в университеты с космической тематикой, а студенты закончили вузы, в том числе и наш университет, и нашли себя в ракетно-космической отрасли. Я считаю, это главное достижение "Космостарта", - привели в пресс-службе слова ректора ГУАП Юлии Антохиной.

Всероссийский форум космонавтики и авиации "Космостарт" проводит ГУАП с 2016 года совместно с Северо-Западной межрегиональной общественной организацией Федерации космонавтики РФ и госкорпорацией "Роскосмос".