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Вестник Мордовии

Чешский Т-72М1 "Tomas" не сможет на равных противостоять российским танкам

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Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие

В Чехии начали модернизировать для ВСУ старые версии танков Т-72. За эталон взят вариант , известный как "Tomas", впервые показанный осенью этого года.

Как отмечает "РГ: русское оружие", "новинка" своим внешним видом очень напоминает Т-72АВ, выпуск которого начался 37 лет назад.

Правда, у этого "семьдесят второго" отсутствует инфракрасный прожектор, дело в том, что на нем теперь стоит тепловизор неизвестной модели. А вот дневной прицел остался прежним.

Чехи также сэкономили на блоках динамической защиты, которыми прикрывают борта. Их явно меньше, чем на советской машине.

Пишут, что экипаж снабдили новыми натовскими рациями. Для установки дымовых завес имеется пара шестиствольных гранатометов.

Вместо двигателя мощностью 780 л.с. применили более позднюю 840-сильную модификацию. Ходовую часть оставили без изменений.

Сообщается, что для снабжения ВСУ Т-72 ищут по всему миру. Всего, по разным данным, должны восстановить и модернизировать от 90 до 120 танков.

Однако, такая версия была бы хороша в 90-х годах, а сейчас она серьезно уступает модернизированным российским танкам. И, по всей видимости, танкисты необандеровских формирований будут уклоняться от прямых столкновений с отечественной тяжелой бронетехникой.

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  • В новости упоминаются
Страны
Чехия
Продукция
Т-72
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