В США заявили, что намерены укрепить систему ПВО Украины

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что Вашингтон находится в тесном взаимодействии с Киевом по поводу его потребностей в области безопасности

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Власти США работают над укреплением системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Об этом заявила на брифинге в среду пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, не уточнив, считает ли Вашингтон целесообразным передачу Киеву систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot.

"Мы находимся в тесном взаимодействии с украинцами по поводу их потребностей в области безопасности. <...> Мы работаем над предоставлением Украине систем ПВО, <...> по этому конкретному вопросу [о комплексах Patriot] мне нечего анонсировать сегодня", - сказала она.

Жан-Пьер попросили прокомментировать информацию о том, что Берлин и Варшава достигли соглашения о размещении систем Patriot в Польше. В ответ она отметила, что эту договоренность должны комментировать власти Польши и ФРГ, однако добавила, что в целом США "приветствуют усилия союзников по укреплению коллективной обороны НАТО".

О достижении договоренности по комплексам Patriot между Берлином и Варшавой сообщило ранее со ссылкой на представителя оборонного ведомства ФРГ агентство Reuters.

Польский вице-премьер, министр обороны Мариуш Блащак 5 декабря отметил, что Германия отказалась отправлять системы ПРО Patriot на Украину, ведутся переговоры об их размещении в Польше.

Глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт 21 ноября сообщила, что Германия предлагает Польше поддержку в обеспечении безопасности, в том числе с помощью батарей Patriot, на что Варшава дала положительный ответ. Позже министр обороны Польши предложил ФРГ разместить батареи на западе Украины. Глава немецкого оборонного ведомства отвергла эту просьбу. Власти Германии ранее неоднократно говорили, что не собираются отправлять Киеву вооружения без расширенных консультаций с партнерами.