В Турции считают невозможным баланс сил в мире без урегулирования на Украине

По мнению официального представителя президента республики Ибрагима Калына, членство Турции в НАТО и тесное взаимодействие Анкары с Западом не являются преградами для сотрудничества с Россией

АНКАРА, 7 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын считает, что без устранения первопричин украинского кризиса и достижения новых договоренностей между Россией и Западом обеспечить баланс сил в мире будет невозможно. Его высказывания в среду приводит агентство Anadolu.

"Человечество нуждается в новом распределении сил на мировой арене", - сказал представитель президента Реджепа Тайипа Эрдогана. По его мнению, без "устранения первопричин" конфликта на Украине "обеспечить равновесие, при котором все страны будут чувствовать себя в безопасности, не удастся". "Россия и Запад должны достигнуть новых договоренностей по миропорядку, что позволит устранить напряженность", - добавил Калын.

По его мнению, членство Турции в НАТО и тесное взаимодействие Анкары с Западом не являются преградами для сотрудничества с Россией, а также Африкой, Ближним Востоком или Латинской Америкой. "Хорошие отношения с Россией вовсе не означают наличие напряженности в связях с США", - отметил Калын.

"Такие страны, как США, Великобритания, Германия и Франция, влияя на глобальную повестку, действуют в различных точках планеты, не вызывая при этом критики, тогда как шаги Анкары в связях с РФ и другими странами называют попыткой смены вектора. Однако по факту Турция выстраивает собственный вектор развития. Анкара хорошо осознает свои позиции и действует в свете собственных приоритетов", - подчеркнул официальный представитель турецкого лидера.