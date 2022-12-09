Россия будет защищать союзников всеми имеющимися средствами, заявил Путин

Путин: Россия никому не передает ядерное оружие, но защитит союзников всеми средствами

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия никому ядерное оружие не передавала и не передает, но своих союзников будет защищать всеми имеющимися средствами, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства в среду проводит заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Член СПЧ, директор фонда "Центр гражданского анализа и независимых исследований "Грани" Светлана Маковецкая спросила президента об угрозе мировой ядерной войны.

Президент отметил, что американское ядерное оружие в большом количестве расположено на европейском континенте. "Мы никому наше ядерное оружие не передавали и не передаем, но, естественно, своих союзников будем защищать всеми имеющимися у нас средствами, если потребуется", - сказал Путин.