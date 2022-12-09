В прессе США: особенностью стратегического бомбардировщика B-21 Raider является его спецпокрытие FS36375

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Обозреватель журнала Air & Space Forces Джон Тирпак рассказал о превосходстве стратегического бомбардировщика B-21 Raider над своим предшественником B-2 Spirit, совершившем свой первый полёт в 1989 году.
По мнению автора публикации, его главной особенностью является специальное покрытие - FS36375 «Light Compass Ghost Gray», позволяющее ему оставаться малозаметным как в инфракрасном, так и в видимом диапазонах. Краска FS36118 «Gunship Gray», использующаяся для покраски B-2 Spirit, была предназначена, в основном, для снижения видимости при проведении ночных операций.
Состоит отличие этих двух покрытий ещё и в том, что, если верить упомянутому журналу, B-21 рассчитан на совершение нескольких вылётов в день, в то время как возможности B-2 в этом плане скромнее. После каждого вылета необходимо заниматься обслуживанием специального покрытия «Спирита».
B-21 способен нести в себе как ядерные, так и обычные боеголовки большей суммарной массы. По мнению разработчиков, B-21 Raider должен быть легко адаптируемым под любые системы вооружений воздушного базирования (любые ракеты и бомбы как уже используемые, так и те, что находятся в процессе разработки). Правда, авторы статьи ничего не говорят о гиперзвуковом оружии, которое, как изначально было заявлено, способен нести этот стратегический бомбардировщик. Возможно, не говорят по той причине, что внутренние отсеки по габаритам под разрабатываемые ракеты не подходят.
Данных по различию силовых установок на B-21 и B-2 не приводится.
При этом утверждается, что стоимость производства одного «Рейдера» оценивается в 750 млн долларов, что вдвое ниже затрат на B-2 Spirit, однако удастся ли компании-производителю [Northrop Grumman Corporation] добиться этой цели (по затратам) – большой вопрос. Первый полёт тяжёлого бомбардировщика, как ожидается, состоится уже в следующем году, а налаживание серийного производства и принятие его на вооружение ВВС США произойдёт уже ближе к концу этого десятилетия. Необходимость в производстве такого самолёта объясняется, прежде всего, противодействием ядерным державам, таким как КНР и РФ.