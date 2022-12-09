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Военное обозрение

В прессе США: особенностью стратегического бомбардировщика B-21 Raider является его спецпокрытие FS36375

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Источник изображения: topwar.ru

Обозреватель журнала Air & Space Forces Джон Тирпак рассказал о превосходстве стратегического бомбардировщика B-21 Raider над своим предшественником B-2 Spirit, совершившем свой первый полёт в 1989 году.

По мнению автора публикации, его главной особенностью является специальное покрытие - FS36375 «Light Compass Ghost Gray», позволяющее ему оставаться малозаметным как в инфракрасном, так и в видимом диапазонах. Краска FS36118 «Gunship Gray», использующаяся для покраски B-2 Spirit, была предназначена, в основном, для снижения видимости при проведении ночных операций.

Состоит отличие этих двух покрытий ещё и в том, что, если верить упомянутому журналу, B-21 рассчитан на совершение нескольких вылётов в день, в то время как возможности B-2 в этом плане скромнее. После каждого вылета необходимо заниматься обслуживанием специального покрытия «Спирита».

B-21 способен нести в себе как ядерные, так и обычные боеголовки большей суммарной массы. По мнению разработчиков, B-21 Raider должен быть легко адаптируемым под любые системы вооружений воздушного базирования (любые ракеты и бомбы как уже используемые, так и те, что находятся в процессе разработки). Правда, авторы статьи ничего не говорят о гиперзвуковом оружии, которое, как изначально было заявлено, способен нести этот стратегический бомбардировщик. Возможно, не говорят по той причине, что внутренние отсеки по габаритам под разрабатываемые ракеты не подходят.

Наличие в нём радиопоглощающих покрытий делает его более устойчивым к факторам внешнего природного воздействия, одновременно снижая и затраты на полёты.

Данных по различию силовых установок на B-21 и B-2 не приводится.

При этом утверждается, что стоимость производства одного «Рейдера» оценивается в 750 млн долларов, что вдвое ниже затрат на B-2 Spirit, однако удастся ли компании-производителю [Northrop Grumman Corporation] добиться этой цели (по затратам) – большой вопрос. Первый полёт тяжёлого бомбардировщика, как ожидается, состоится уже в следующем году, а налаживание серийного производства и принятие его на вооружение ВВС США произойдёт уже ближе к концу этого десятилетия. Необходимость в производстве такого самолёта объясняется, прежде всего, противодействием ядерным державам, таким как КНР и РФ.

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
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