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ТАСС

Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ по неразмещению первыми оружия в космосе

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Источник изображения: © AP Photo / John Minchillo

В поддержку резолюции проголосовали 122 страны, против - 50

ООН, 7 декабря. /ТАСС/. Генеральная Ассамблея ООН приняла в среду внесенную Россией резолюцию о неразмещении первыми оружия в космосе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

В поддержку резолюции проголосовали 122 страны, против - 50, воздержались - 4.

Резолюция призывает все государства, особенно те, кто обладает космическим потенциалом, рассмотреть возможность принять политическое обязательство о неразмещении первыми оружия в космосе. Она также призывает к скорейшему началу работы по проекту договора о предотвращении размещения оружия в космосе на основании подготовленного Россией и Китаем проекта, который был представлен в 2008 году на Конференции по разоружению. 

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Страны
Китай
Россия
Компании
ООН
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1 комментарий
№1
09.12.2022 07:05
Пришла пора вспомнить наверно про наш "Буран" или про какой-то аналог Space X чтобы тоже был челнок.
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