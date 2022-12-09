Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ по неразмещению первыми оружия в космосе

В поддержку резолюции проголосовали 122 страны, против - 50

ООН, 7 декабря. /ТАСС/. Генеральная Ассамблея ООН приняла в среду внесенную Россией резолюцию о неразмещении первыми оружия в космосе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

В поддержку резолюции проголосовали 122 страны, против - 50, воздержались - 4.

Резолюция призывает все государства, особенно те, кто обладает космическим потенциалом, рассмотреть возможность принять политическое обязательство о неразмещении первыми оружия в космосе. Она также призывает к скорейшему началу работы по проекту договора о предотвращении размещения оружия в космосе на основании подготовленного Россией и Китаем проекта, который был представлен в 2008 году на Конференции по разоружению.