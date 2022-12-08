Путин призвал анализировать проблемы в зоне спецоперации

Президент Путин призвал анализировать ситуацию с проблемами в зоне спецоперации

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Проблемы в зоне спецоперации были, они могут возникать и сейчас когда и где угодно в зоне СВО, но надо анализировать ситуацию и иметь обратную связь, заявил президент России Владимир Путин.

"Что касается проблем в зоне проведения специальной военной операции. Они, конечно, были. Они, наверное, есть и сейчас, и они могут возникать когда и где угодно в зоне проведения операции. Надо постоянно этим заниматься. Постоянно анализировать, что там происходит и иметь обратную связь. Вот это совершенно точно", - сказал Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Президент добавил, что это нужно как военнослужащим, находящимся в зоне СВО, так и обществу и государству, потому что таким образом будет повышаться качество и эффективность боевой работы.

Традиционная встреча Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека проводится ежегодно в преддверии Дня прав человека, который отмечается в России 10 декабря.