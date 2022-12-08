Путин назвал значимые результаты для России во время спецоперации

Путин указал, что СВО приносит значимые результаты для России, Азовское море стало внутренним

Президент РФ Владимир Путин указал, что хоть спецоперация и длительный процесс, но он приносит серьезные результаты для России — такие как расширение территории, а Азовское море превратилось во внутреннее море РФ. Об этом глава государства заявил 7 декабря на встрече с членами Совета по правам человека.

«Что касается длительного процесса результатов СВО, это длительный процесс, может быть», — сказал он.

Путин отметил, что в ходе спецоперации Азовское море стало внутренним морем России, за что боролся еще Петр Первый.

«Самое главное — люди, которые проживают на всех этих территориях. Результаты референдумов показали, что люди хотят быть в России и считают себя частью этого мира, частью этого пространства, нашей общей культуры, традиций, языка. Это самый главный результат. Они теперь с нами, а это миллионы людей», — подчеркнул президент.

25 ноября Путин на встрече с матерями военнослужащих — участников спецоперации заявил, что воссоединение Донбасса с Россией должно было произойти раньше. Он отметил, что с 2014 года РФ искренне надеялась договориться, что Донбасс в рамках минских договоренностей вернется в состав Украины, но не чувствовала до конца настроения людей.

В июне президент РФ указал, что спецоперация стала вынужденным действием со стороны России. Он подчеркнул, что все задачи спецоперации будут решены.

Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР эту инициативу поддержали 99,23%, ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%. 5 октября Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии новых территорий в состав РФ.

2 октября в Конституционном суде РФ пояснили, что переходный период, в течение которого власти России должны урегулировать все вопросы по интеграции четырех новых регионов, продлится до 1 января 2026 года. В течение переходного периода территории должны быть интегрированы в экономическую, финансовую, кредитную, правовую системы РФ и в систему органов государственной власти.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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