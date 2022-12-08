Путин заявил, что обратит внимание МО на подготовку кадров для военно-полевой медицины

По словам президента, "если нужно что-то сделать дополнительно, настраивать на эту работу буду своих коллег из Минобороны и добиваться того, чтобы это было исполнено"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обещал обсудить с Минобороны и лично с главой министерства Сергеем Шойгу вопрос подготовки кадров для военно-полевой медицины.

Глава государства в среду проводит встречу с членами СПЧ, один из участников общения, сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Ян Власов, рассказал о проблемах, которые есть в этой сфере. "Подготовка кадров, особенно для военно-полевой хирургии и военно-полевой деятельности медицинской. Конечно, министерство обороны считает, что в целом у них работа эта поставлена на должном уровне. Тем не менее обращу внимание руководства министерства, министра самого на те вопросы, которые вы подняли", - прокомментировал Путин.

Он добавил, что, "если нужно что-то сделать дополнительно, настраивать на эту работу буду своих коллег из Минобороны и добиваться того, чтобы это было исполнено". В ходе совещания Власов, в частности, обратил внимание на нехватку специалистов по полевой медицине в России. "У нас не хватает специалистов. <...> Мало, надо поднимать полевую медицину", - сказал глава государства.

На встрече речь шла и в целом о подготовке и переподготовке кадров для здравоохранения, повышении квалификации медиков. Путин отметил, что "в Минздраве целая система повышения квалификации выстроена". Президент предложил Власову сформулировать предложения, как эту систему можно улучшить, и обещал использовать их в основе поручений правительству.

Отдельно глава государства обратил внимание, что знает "очень много примеров, когда люди преподают и сами занимаются практической деятельностью, сами операции делают". "Таких немало у нас специалистов, честь им и хвала, дай бог им здоровья", - заключил он.