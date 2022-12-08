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Военное обозрение

США начали переброску на Украину колёсных бронированных машин М1117 ASV Guardian 4Х4

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Источник изображения: topwar.ru

США начали перебрасывать на Украину колесные бронированные машины М1117 ASV Guardian (4х4). Поставка броневиков осуществляется через территории Румынии железнодорожным транспортом.

По имеющимся данным, бронетехника находится в порту Констанцы, куда, видимо, прибыла морским транспортом. В первой партии на Украину из порта на ж.д. платформах отправились около 40 бронетранспортеров. Всего же американцы обещали Киеву поставку 250 броневиков М1117 ASV Guardian с хранения Армии США. Когда будет осуществлена поставка остального количества, информации нет.

О том, что США поставят Украине 250 колесных бронетранспортеров M1117 Guardian, стало известно в начале ноября этого года. Данной поставкой американцы стараются дополнить, а где уже и заменить гусеничные старые БТР М113, переданные Украине ранее. Судя по регулярно появляющимся на интернет-ресурсах фотографиям и сообщениям, американские бронетранспортеры несут серьезные потери. Да и не приспособлены они к украинской распутице. А если уж гусеничные не справляются, то что говорить об этих колесных 4х4. Если только по городам ездить.

Бронеавтомобиль М1117 Guardian (Armored Security Vehicle - ASV 150) 4х4 является дальнейшим развитием известного БТР Commando 60-х годов прошлого века. Изначально создавался как броневик для американской военной полиции, а в начале 2000-х активно закупался Армией США в качестве легкого "эрзац-MRAP'a" для замены HMMWV в подразделениях, участвующих в боевых действиях в Афганистане и в Ираке. В версии БТР Армия США закупила 2058 единиц М1117 Guardian, еще 844 броневика в версии машины передовых авианаводчиков. Позднее оказалось, что данный броневик американцам не нужен, тем более в таких количествах и машины были отправлены на хранение.

В начале 2020-х годов США начали раздавать эти броневики, заключив контракты на поставку 145 БТР в Колумбию, 55 - в Косово и 1200 М1117 в Грецию. Теперь очередь дошла и до Украины.

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Страны
Афганистан
Греция
Ирак
Колумбия
Румыния
США
Украина
Продукция
HMMWV
M113 БТР
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