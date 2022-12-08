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РИА Новости

"Ни шагу назад". Кадыров показал новые кадры из зоны спецоперации

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Боец чеченского спецназа в зоне спецоперации на Украине
Боец чеченского спецназа в зоне спецоперации на Украине.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Гальперин

Глава Чечни Кадыров показал новые кадры из зоны спецоперации на Украине

ГРОЗНЫЙ, 7 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram кадры с чеченскими бойцами полка "Север-Ахмат", находящимися в зоне спецоперации.

На видеозаписи можно увидеть, как российские военнослужащие обстреливают украинские позиции из укрытия со словами "Ни шагу назад!" и "Идти до конца!".



"Националисты, которые осмелились бросить вызов нашим парням, вскоре поняли, что мысль эта была не из лучших. Как итог, очередная попытка контрнаступления с треском провалилась", — рассказал Кадыров.

Глава российского региона отметил высокий боевой дух чеченских бойцов, благодаря которому "они даже не думают отступать". Кроме того, он заявил, что мог бы очень долго говорить о провалах ВСУ и иностранных наемников, чьими телами буквально усеяна линия соприкосновения.

"Всем, кто все еще пытается оказать сопротивление, пора бы уже запомнить очень важную вещь, которая может спасти их жалкую жизнь, — российские войска невозможно сдержать, остановить и тем более подавить", — добавил руководитель Чечни.

С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Рамзан Кадыров
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