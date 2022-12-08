"Ни шагу назад". Кадыров показал новые кадры из зоны спецоперации

Глава Чечни Кадыров показал новые кадры из зоны спецоперации на Украине
ГРОЗНЫЙ, 7 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram кадры с чеченскими бойцами полка "Север-Ахмат", находящимися в зоне спецоперации.
На видеозаписи можно увидеть, как российские военнослужащие обстреливают украинские позиции из укрытия со словами "Ни шагу назад!" и "Идти до конца!".
"Националисты, которые осмелились бросить вызов нашим парням, вскоре поняли, что мысль эта была не из лучших. Как итог, очередная попытка контрнаступления с треском провалилась", — рассказал Кадыров.
Глава российского региона отметил высокий боевой дух чеченских бойцов, благодаря которому "они даже не думают отступать". Кроме того, он заявил, что мог бы очень долго говорить о провалах ВСУ и иностранных наемников, чьими телами буквально усеяна линия соприкосновения.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.