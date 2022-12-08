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ТАСС

FAZ: США оставляют за Германией решение о возможной отправке Leopard 2 Украине

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Танки Leopard 2A4
Танки Leopard 2A4.
Источник изображения: Krauss-Maffei Wegmann

Украинская сторона неоднократно просила Германию отправить Leopard 2, но в Берлине отказывались, ссылаясь на то, что такие решения должны приниматься с западными партнерами сообща

БЕРЛИН, 7 декабря. /ТАСС/. Вашингтон считает, что Берлину следует самостоятельно принимать решение относительно возможной отправки боевых танков Leopard 2 Украине. Об этом сообщила в среду газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США.

"Мы оставляем это решение за немцами, никаких просьб не выставляем", - приводит издание слова представителя. Ранее Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на неназванные источники писала, будто бы помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на переговорах с советником канцлера Йенсом Плётнером подталкивал немецкую сторону к поставкам боевых танков. Подтверждения эта информация не получила.

Украинская сторона неоднократно просила Германию отправить Leopard 2, но в Берлине отказывались, ссылаясь на то, что такие решения должны приниматься с западными партнерами сообща.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против Москвы масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.

В начале октября Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ информировало, что власти Германии в первых трех кварталах этого года выдали разрешения на поставки Украине военной продукции на сумму €775 млн. Среди вооружений, поставленных Берлином Киеву, были самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня Mars, зенитные самоходные установки Gepard, система ПВО IRIS-T и бронемашины Dingo. 

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