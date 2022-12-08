Путин: угроза ядерной войны нарастает, чего греха таить

Россия рассматривает ядерное оружие как средство защиты и возможность нанести ответно-встречный удар. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), сообщает ТАСС.

«Такая угроза нарастает. Чего здесь греха таить?» - сказал Путин.

Президент России указал на то, что большое количество тактического ядерного оружия США находится в Европе, в то время как Россия «никому не передает» свои вооружения, которые у нее «в более продвинутом и современном состоянии, чем у любой другой державы».

«Россия не собирается размахивать ядерным оружием как бритвой, но исходит из того, что оно есть как сдерживающий фактор», - подчеркнул он, добавляя, что «мы с ума не сошли, мы отдаем себе отчет в том, что такое ядерное оружие».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил о необходимости избегать любого военного столкновения между ядерными державами даже с использованием обычных вооружений. В своей речи Лавров напомнил, что в начале 2022 года лидеры стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН пришли к соглашению о том, что ядерная война никогда не должна быть развязана, поскольку в ней не может быть победителей.

Виолетта Ханенева