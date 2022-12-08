Войти
Газета.ru

Путин: угроза ядерной войны нарастает, чего греха таить

313
0
0
Источник изображения: United States Department of Energy

Россия рассматривает ядерное оружие как средство защиты и возможность нанести ответно-встречный удар. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), сообщает ТАСС.

«Такая угроза нарастает. Чего здесь греха таить?» - сказал Путин.

Президент России указал на то, что большое количество тактического ядерного оружия США находится в Европе, в то время как Россия «никому не передает» свои вооружения, которые у нее «в более продвинутом и современном состоянии, чем у любой другой державы».

«Россия не собирается размахивать ядерным оружием как бритвой, но исходит из того, что оно есть как сдерживающий фактор», - подчеркнул он, добавляя, что «мы с ума не сошли, мы отдаем себе отчет в том, что такое ядерное оружие».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил о необходимости избегать любого военного столкновения между ядерными державами даже с использованием обычных вооружений. В своей речи Лавров напомнил, что в начале 2022 года лидеры стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН пришли к соглашению о том, что ядерная война никогда не должна быть развязана, поскольку в ней не может быть победителей.


Виолетта Ханенева

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
ООН
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
26.04.2021
Зачем Москве Пекин, зачем Москва Пекину
07.11.2019
Нихон кэйдзай (Япония): военный союз между Россией и Китаем?! Стороны углубляют сотрудничество в области стратегических ядерных вооружений
24.10.2019
Российский дипломат: Москва не несет ответственности за развал ДРСМД
20.04.2015
Кремль применил "винтовочную дипломатию"
16.04.2015
Россия - снова надежный поставщик
16.04.2015
NRG: Израиль может разморозить поставки систем вооружения Украине и Грузии
28.02.2007
Да, Россия продает Тегерану оружие, но современным его не назовешь. И в том, что касается ядерного вопроса, Москва в последнее время старается соблюдать дистанцию
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.12 18:30
  • 23
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 08.12 17:25
  • 39375
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.12 13:03
  • 1
Полет «Стрижа»
  • 08.12 05:30
  • 3
Тыловые аэродромы России требуют усиления защиты
  • 07.12 21:59
  • 3
Дальняя в действии: какие цели поразили ВС России на Украине
  • 07.12 16:21
  • 3
Опубликованы кадры уничтожения украинских С-300 беспилотниками «Ланцет»
  • 07.12 14:24
  • 1
МО РФ: на украинских предприятиях ОПК после российского удара прекратили выпуск вооружения
  • 07.12 14:23
  • 2
СМИ: удар по аэродрому в Энгельсе координировала американская компания
  • 07.12 14:23
  • 1
Мишустин поручил наращивать темпы обеспечения российской армии
  • 07.12 11:43
  • 1
В Варшаве сообщили об использовании ВСУ переданных Польшей советских ЗРК "Нева"
  • 06.12 19:27
  • 3
В Киеве обещают до конца года принять на вооружение новый дрон-камикадзе, разработанный как ответ российским «Гераням»
  • 06.12 16:26
  • 1
Михаил Дегтярев: трудности преодолеваем благодаря трудолюбию наших людей - Интервью ТАСС
  • 06.12 16:23
  • 1
Путин подписал закон о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации
  • 06.12 16:23
  • 2
Президент России расширил антикартельные полномочия ФАС
  • 06.12 15:41
  • 0
Украина находится на грани коллапса, а «партнеры» Зеленского обещают еще больше оружия