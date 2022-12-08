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Transfermarkt обновил рейтинг игроков РПЛ: в ТОП-5 только игроки «Зенита»

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По версии Forbes Александр Овечкин по сумме рекламных контрактов занимает первое место в лиге.


Владимир Сычевой.
Источник: https://metaratings.ru/

Двенадцать футболистов РПЛ подорожали на более чем 1,5 млн евро. Среди таких не только лидеры российских чемпионатов, но и молодые футболисты и даже тинейджеры, впервые заявившие о себе на взрослом уровне. При этом пять игроков входят в состав ФК «Ростов», который на сегодняшний день занимает третью позицию в рейтинговой таблице РПЛ.


Матчи в рамках следующего тура элитного дивизиона состоятся в марте. Статистику сыгранных поединков и котировки на будущие встречи болельщики могут посмотреть в приложении Мелбет. Как обновленную версию melbet скачать 2022, рассказывает Рейтинг Букмекеров.


Согласно данным Tranfsermarkt, больше всего выросла стоимость бразильца Вендела – на 3 млн. Сейчас полузащитник «Зенита» оценивается в 22 млн евро.


Больше всех стоит форвард петербургской команды Малком – 24 млн евро. Он подорожал на 2 млн евро. На столько же повысилась стоимость Даниила Уткина из «Ростова» и Владимира Сычевого из «Оренбурга». Подопечный Валерия Карпина сейчас стоит 7 млн евро, а форвард Марцела Личка оценивается в 2,5 млн евро. Стоимость Сычевого за год возросла в пять раз.

Фактор участия спортсменов в РПЛ серьезно сказывается на оценках специализированного немецкого ресурса. Стоимость 18-летних футболистов, играющих в ТОП лигах Европы, Transfermarkt увеличивает на более чем 5 млн евро.


По разным причинам стоимость 18 игроков РПЛ снизилась на 1 млн евро и больше. На цену Деяна Ловрена повлиял возраст, Франсуа Камано и Вильсон Изидор подешевели из-за плохих результатов команды, а Кейта Бальде – из-за пропуска первой части сезона.


Самым подешевевшим игроком РПЛ стал хавбек «Динамо» Матиас Норманн. Он успел выйти на поле в четырех поединках, прежде чем выбыл из-за травмы плеча. Его стоимость упала на 2,5 млн евро и составляет 7,5 млн евро.


По 2 млн евро в стоимости потеряли Джон Кордоба из «Краснодара», Дмитрий Баринов из «Локомотива», Гамид Агаларов из «Ахмата», Зелимхан Бакаев из «Зенита».


Самыми дорогими игроками на данный момент являются Малком (24 млн евро), Вендел (22 млн евро), Вильям Барриос (20 млн евро), Клаудиньо (18 млн евро), Дуглас Сантос (16 млн евро).


Следующее обновление рейтингов футболистов ожидается после окончания ЧМ-2022.

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