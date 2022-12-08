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РИА Новости

Путин заявил о резерве в 150 тысяч мобилизованных на полигонах Минобороны

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Подготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации в Костроме
Подготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации в Костроме.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Мельников

Путин: 150 тысяч мобилизованных до сих пор находятся на полигонах Минобороны — это резерв

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Из 300 тысяч мобилизованных 150 тысяч находится в зоне проведения операции в группировке, из них только 77 тысяч - в боевых подразделениях, остальные в войсках территориальной обороны, заявил президент России Владимир Путин.

"У нас из 300 тысяч мобилизованных наших бойцов, мужчин, наших защитников отечества, 150 тысяч находится в зоне проведения операции, то есть половина, в войсках, находится в группировке. Из этих 150 тысяч находящихся в группировке половина только - это 77 тысяч, находится непосредственно в боевых подразделениях, остальные находятся на вторых-третьих рубежах, выполняя по сути функции войск территориальной обороны, или проходят дополнительную подготовку в зоне проведения операции", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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