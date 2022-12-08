Путин: из 300 тыс. мобилизованных в боевых подразделениях находятся 77 тыс.

Мобилизованные в автономном полевом учебном центре перед отправкой в войска РФ на полигоне в Волгоградской области.

Президент заявил, что сейчас нет необходимости в дополнительной мобилизации

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что только 77 тыс. из 300 тыс. мобилизованных сейчас находятся непосредственно в боевых подразделениях.

"У нас из 300 тыс. мобилизованных наших бойцов, наших мужчин, защитников Отечества 150 тыс. находятся в зоне проведения [специальной военной] операции, то есть половина в войсках, в группировке. Из этих 150 тыс., находящихся в группировке, половина только - это 77 тыс. - находятся непосредственно в боевых подразделениях, остальные находятся на вторых, третьих рубежах, выполняя функции, по сути, войск территориальной обороны, или проходят дополнительную подготовку в зоне проведения операции", - сказал президент.

Глава государства уточнил, что "еще 150 тыс., то есть половина из всех мобилизованных граждан, не находятся в группировке вообще, они до сих пор находятся на полигонах и в учебных центрах министерства обороны, где проходят дополнительную подготовку". "Если можно так назвать, то это так называемый боевой резерв - половина из всех мобилизованных", - отметил Путин. Поэтому, по его словам, в этих условиях в дополнительной мобилизации сейчас нет необходимости.

Президент указал, что сейчас нет необходимости в дополнительной мобилизации.