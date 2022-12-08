Войти
ТАСС

Путин: если вопросы с экипировкой военных еще остались, с ними разберутся

497
0
0
Источник изображения: Александр Щербак/ ТАСС

Президент также назвал не менее важной темой поддержку семей мобилизованных

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обещал как можно быстрее разобраться с еще имеющимися вопросами с экипировкой для участников специальной военной операции.

"По поводу проблем с экипировкой - мне казалось, что все уже решено. Тем не менее если где-то что-то еще требует особого внимания нашего, то я бы просил дать дополнительную информацию, мы обязательно с этим разберемся как можно быстрее", - обратился глава государства к председателю Совета по правам человека (СПЧ) Валерию Фадееву, который ранее в среду на встрече членов совета с президентом обратил внимание Путина на такие случаи.

Президент назвал не менее важной темой поддержку семей мобилизованных. "Безусловно, это должно находиться в поле зрения всего общества, государства", - указал он. Глава государства рассчитывает на поддержку и помощь членов СПЧ в работе по регионам. "Это святая обязанность всех руководителей всех уровней и общественных организаций тоже", - считает Путин.

По его мнению, по этой теме вопросов может быть много. "Это касается и своевременных выплат соответствующего денежного содержания и просто бытовая помощь нужна многим семьям мобилизованных ребят", - уточнил он. Президент повторил, что рассчитывает на совместную и эффективную работу властей и общественных организаций. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
29.05.2019
Разработчик сообщил, что баллистические ракеты УР-100Н УТТХ прослужат больше 36 лет
02.09.2016
Путин: строительству судоверфи "Звезда" надо уделить особое внимание
02.03.2015
Первые контракты компаний РФ и Индии в нацвалютах могут появиться уже в 2016 году
30.05.2014
Россия и Венесуэла подписали ряд соглашений в сфере промышленности
24.03.2010
Т-50 не впечатлил генералов ВВС США
25.08.2008
Горный экзамен
29.08.2007
Лучший день МАКСа
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.12 18:30
  • 23
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 08.12 17:25
  • 39375
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.12 13:03
  • 1
Полет «Стрижа»
  • 08.12 05:30
  • 3
Тыловые аэродромы России требуют усиления защиты
  • 07.12 21:59
  • 3
Дальняя в действии: какие цели поразили ВС России на Украине
  • 07.12 16:21
  • 3
Опубликованы кадры уничтожения украинских С-300 беспилотниками «Ланцет»
  • 07.12 14:24
  • 1
МО РФ: на украинских предприятиях ОПК после российского удара прекратили выпуск вооружения
  • 07.12 14:23
  • 2
СМИ: удар по аэродрому в Энгельсе координировала американская компания
  • 07.12 14:23
  • 1
Мишустин поручил наращивать темпы обеспечения российской армии
  • 07.12 11:43
  • 1
В Варшаве сообщили об использовании ВСУ переданных Польшей советских ЗРК "Нева"
  • 06.12 19:27
  • 3
В Киеве обещают до конца года принять на вооружение новый дрон-камикадзе, разработанный как ответ российским «Гераням»
  • 06.12 16:26
  • 1
Михаил Дегтярев: трудности преодолеваем благодаря трудолюбию наших людей - Интервью ТАСС
  • 06.12 16:23
  • 1
Путин подписал закон о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации
  • 06.12 16:23
  • 2
Президент России расширил антикартельные полномочия ФАС
  • 06.12 15:41
  • 0
Украина находится на грани коллапса, а «партнеры» Зеленского обещают еще больше оружия