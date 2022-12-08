Путин: если вопросы с экипировкой военных еще остались, с ними разберутся

Президент также назвал не менее важной темой поддержку семей мобилизованных

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обещал как можно быстрее разобраться с еще имеющимися вопросами с экипировкой для участников специальной военной операции.

"По поводу проблем с экипировкой - мне казалось, что все уже решено. Тем не менее если где-то что-то еще требует особого внимания нашего, то я бы просил дать дополнительную информацию, мы обязательно с этим разберемся как можно быстрее", - обратился глава государства к председателю Совета по правам человека (СПЧ) Валерию Фадееву, который ранее в среду на встрече членов совета с президентом обратил внимание Путина на такие случаи.

Президент назвал не менее важной темой поддержку семей мобилизованных. "Безусловно, это должно находиться в поле зрения всего общества, государства", - указал он. Глава государства рассчитывает на поддержку и помощь членов СПЧ в работе по регионам. "Это святая обязанность всех руководителей всех уровней и общественных организаций тоже", - считает Путин.

По его мнению, по этой теме вопросов может быть много. "Это касается и своевременных выплат соответствующего денежного содержания и просто бытовая помощь нужна многим семьям мобилизованных ребят", - уточнил он. Президент повторил, что рассчитывает на совместную и эффективную работу властей и общественных организаций.