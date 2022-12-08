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РИА Новости

СМИ: в Киеве угрожают атаками на российские объекты вплоть до Сибири

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Площадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве.
Источник изображения: © AP Photo / Andrew Kravchenko

Financial Times: украинские чиновники угрожают атаковать российские объекты даже в Сибири

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В Киеве после ударов по российским аэродромам под Саратовом, Рязанью и Курском, угрожают атаками на другие объекты в РФ, в том числе в Сибири, пишет газета Financial Times со ссылкой на "неназванного советника украинских властей по вопросам обороны".

Ранее Киев через слова анонимного "высокопоставленного украинского чиновника" в газете Washington Post признал ответственность за попытки атак на российские аэродромы под Саратовом, Рязанью и Курском. Собеседник издания, несмотря на официальное молчание со стороны властей Украины, заявил, что "это были украинские беспилотники". Подобное неофициальное признание Киева через крупные американские СМИ стало уже вторым – накануне газета New York Times со ссылкой на "украинское официальное лицо" написала, что беспилотники "были запущены с территории Украины".

"У нас нет ограничений по дистанции, и скоро мы сможем достигать любых целей на территории России, в том числе в Сибири", - приводит издание слова украинского "советника", заявившего, что такие атаки могут повториться. По мнению этого анонимного представителя, осуществляемые с помощью беспилотников атаки не помогут Киеву победить в конфликте, но могут повлиять на проводимые Украиной "операции по оказанию влияния" на территории РФ, которые "Запад не хочет поддерживать".

Неназванный "советник" отметил, что беспилотники, о которых идет речь, не являются ни моделями "Укроборонпрома", ни модифицированными советскими дронами, а скорее являются совместной инициативой правительства и частного сектора, которая может "часто" производить новые.

Издание также приводит слова украинского инженера, якобы участвующего в создании беспилотников для украинских войск. По его утверждению, использовавшиеся для атак на российские аэродромы дроны, могли лететь со скоростью, близкой к скорости звука, а замена оригинальной камеры Ту-141 также позволила бы перемещать более 50 килограммов взрывчатого вещества, "а может быть даже 100 килограммов". При этом он отметил, что для производства такого оборудования с нуля и пополнения складских запасов требуется время.

Как ранее сообщили в Минобороны РФ, Украина совершила в понедельник попытку атаки на российские военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях реактивными беспилотниками советского производства, ПВО перехватила эти дроны, но в результате атаки трое российских военных погибли, еще четверо пострадали. По данным российского оборонного ведомства, несмотря на попытки киевского режима сорвать боевую работу российской дальней авиации, около 15.00 понедельника по объектам на Украине был нанесен массированный удар, все назначенные 17 целей были поражены. Отмечалось, что удар нарушил переброску железнодорожным транспортом украинских войск и иностранного вооружения в районы боевых действий

Во вторник утром губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке беспилотника на нефтенакопитель в районе курского аэродрома, а результате чего начался пожар. Люди не пострадали. Курская область, в том числе областной центр, неоднократно подвергалась артиллерийским обстрелам со стороны Украины, а также атакам дронов. Регион граничит с Сумской областью Украины, расстояние от Курска до Сум по прямой – около 130 километров.

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США
Украина
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Минoбороны РФ
Укроборонпром
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