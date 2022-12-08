Глава МИД РФ заявил о конце американской модели глобализации

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Американская модель глобализации в настоящее время закончилась. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, выступая на «Примаковских чтениях».

Как отметил глава российского дипломатического ведомства, неизбежно придется пережить некоторые остаточные процессы вследствие подобной трансформации. Но сейчас в мире выстраивается новая система – как финансовая, так и логистическая. Эта система уже не будет зависеть от «чувства собственного превосходства» западных стран, которые Лавров назвал «нашими бывшими партнерами».

В настоящее время, подчеркнул министр иностранных дел, подлинными партнерами России являются страны БРИКС, ШОС, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ. Отдельно Лавров остановился на последнем объединении: Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), по его мнению, представляет собой важный механизм обеспечения безопасности на определенной части постсоветского пространства.

Как отметил глава МИД России, сейчас Запад во главе с США пытается удержать мировое лидерство. Но позиции западных стран становятся все более шаткими, поэтому будущее мировой цивилизации все равно будет связано с многополярным мироустройством. Также Лавров отметил, что МИД и Минэкономики в этом декабре проведут совместную коллегию, на которой будет рассматриваться перепрофилирование внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности российского государства на Восток.

С мнением Лаврова сложно не согласиться, если учесть, что в странах, которые не принадлежат к «коллективному Западу», проживает абсолютное большинство жителей Земли. Одни Индия и Китай дают более 2 миллиардов жителей планеты, а ведь есть еще многочисленные и многонаселенные страны Юго-Восточной и Южной Азии, Россия, страны Латинской Америки, огромный и обладающий колоссальным потенциалом Африканский континент. Поэтому политику западных стран нельзя рассматривать иначе как агонию колониалистской системы, свидетельствующую как раз о том, что прежний мировой порядок изжил себя и основанная на нем модель глобального мироустройства действительно подошла к концу.