По словам экс-канцлера ФРГ, "всем было ясно", что конфликт был заморожен и проблема не была решена

БЕРЛИН, 7 декабря. /ТАСС/. Минские соглашения были подписаны с целью "дать Украине время", это позволило стране стать сильнее. Такое мнение выразила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель (занимала пост с 2005 по 2021 год) в опубликованном в среду интервью газете Die Zeit.

"Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время. Она также использовала это время, чтобы стать сильнее, как можно видеть сегодня. Украина 2014-2015 годов - это не современная Украина", - сказала политик.

По ее словам, "всем было ясно", что конфликт был заморожен и проблема не была решена, "но именно это дало Украине бесценное время". Она выразила сомнение, что в то время страны НАТО могли бы оказать Киеву поддержку в том объеме, в котором они делают это теперь.

Меркель занимала пост канцлера ФРГ, когда в 2014 году произошел государственный переворот на Украине, а затем при ее участии были заключены минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе.

Президент России Владимир Путин 22 февраля заявил, что после признания ДНР и ЛНР минских соглашений больше не существует, но это не вина России. По его словам, минские договоренности были убиты действующими киевскими властями еще задолго до признания народных республик Донбасса.