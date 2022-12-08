Войти
ТАСС

Меркель заявила, что минские соглашения были попыткой "дать Украине время"

438
0
-1
Ангела Меркель
Ангела Меркель.
Источник изображения: © AP Photo / Susan Walsh

По словам экс-канцлера ФРГ, "всем было ясно", что конфликт был заморожен и проблема не была решена

БЕРЛИН, 7 декабря. /ТАСС/. Минские соглашения были подписаны с целью "дать Украине время", это позволило стране стать сильнее. Такое мнение выразила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель (занимала пост с 2005 по 2021 год) в опубликованном в среду интервью газете Die Zeit.

"Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время. Она также использовала это время, чтобы стать сильнее, как можно видеть сегодня. Украина 2014-2015 годов - это не современная Украина", - сказала политик.

По ее словам, "всем было ясно", что конфликт был заморожен и проблема не была решена, "но именно это дало Украине бесценное время". Она выразила сомнение, что в то время страны НАТО могли бы оказать Киеву поддержку в том объеме, в котором они делают это теперь.

Меркель занимала пост канцлера ФРГ, когда в 2014 году произошел государственный переворот на Украине, а затем при ее участии были заключены минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе.

Президент России Владимир Путин 22 февраля заявил, что после признания ДНР и ЛНР минских соглашений больше не существует, но это не вина России. По его словам, минские договоренности были убиты действующими киевскими властями еще задолго до признания народных республик Донбасса. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Похожие новости
21.11.2022
Шольц призвал избегать эскалации между Россией и НАТО
25.05.2022
В борьбе России и НАТО открылся новый фронт
24.02.2022
Страна.ua о признании ДНР и ЛНР: Зеленский вздохнул с облегчением
12.06.2020
The National Interest (США): блестящее присутствие Военно-воздушных сил США над Черным морем
17.07.2019
Ядерный удар по Украине: в ФРГ обвинили Россию в агрессии
25.12.2017
Стратегия нацбезопасности Трампа
08.06.2015
Вашингтон решил разработать новую стратегию холодной войны с Россией
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.12 18:30
  • 23
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 08.12 17:25
  • 39375
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.12 13:03
  • 1
Полет «Стрижа»
  • 08.12 05:30
  • 3
Тыловые аэродромы России требуют усиления защиты
  • 07.12 21:59
  • 3
Дальняя в действии: какие цели поразили ВС России на Украине
  • 07.12 16:21
  • 3
Опубликованы кадры уничтожения украинских С-300 беспилотниками «Ланцет»
  • 07.12 14:24
  • 1
МО РФ: на украинских предприятиях ОПК после российского удара прекратили выпуск вооружения
  • 07.12 14:23
  • 2
СМИ: удар по аэродрому в Энгельсе координировала американская компания
  • 07.12 14:23
  • 1
Мишустин поручил наращивать темпы обеспечения российской армии
  • 07.12 11:43
  • 1
В Варшаве сообщили об использовании ВСУ переданных Польшей советских ЗРК "Нева"
  • 06.12 19:27
  • 3
В Киеве обещают до конца года принять на вооружение новый дрон-камикадзе, разработанный как ответ российским «Гераням»
  • 06.12 16:26
  • 1
Михаил Дегтярев: трудности преодолеваем благодаря трудолюбию наших людей - Интервью ТАСС
  • 06.12 16:23
  • 1
Путин подписал закон о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации
  • 06.12 16:23
  • 2
Президент России расширил антикартельные полномочия ФАС
  • 06.12 15:41
  • 0
Украина находится на грани коллапса, а «партнеры» Зеленского обещают еще больше оружия