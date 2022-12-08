Россия и Китай готовы подписать соглашение о создании Международной научной лунной станции

Проект создания Международной научной лунной станции (МНЛС), которую планируют построить Россия и Китай, планомерно поднимается по бюрократической лестнице: если в прошлом году был подписан меморандум, то сейчас готово уже межправительственное соглашение. Об этом сегодня сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Большой потенциал видим в высокотехнологичных отраслях, включая цифровизацию и космические исследования. Подготовлено к подписанию межправительственное соглашение о создании Международной научной лунной станции. Это значительный шаг для наших стран, — сказал Мишустин на встрече глав правительств РФ и КНР.

МНЛС — комплекс экспериментально-исследовательских средств, которые будут развёрнуты как на поверхности Луны, так и на орбите. В их число войдут различные модули (исследовательский, экспериментальный, орбитальный), системы передачи данных, спутники. Ожидается, что станцию развернут в период с 2025 по 2035 год в два этапа (непосредственно строительство начнётся в 2026 году, а с 2030 по 2035 на Луне должны быть возведены основные объекты станции).

Впрочем, согласно последним данным, Китай реализует свой проект лунной базы самостоятельно и гораздо быстрее: она может появиться уже в 2028 году. Планируется, что питание базы обеспечит ядерная установка.