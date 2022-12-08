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Техкульт

ВВС США официально представили новейший стратегический бомбардировщик В-21 Raider

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B-21 Raider

После многолетних спекуляций и слухов на базе ВВС США Эдвардс в торжественной обстановке наконец-то состоялась презентация новейшего стратегического бомбардировщика В-21 Raider, призванного полностью заменить к 2050 году устаревших предшественников — В-52, В-1В и В-2.

Разработчик — компания Northrop Grumman позиционирует свое детище, как «первый в мире самолет 6-го поколения», благодаря более совершенному дизайну, улучшенной интеграции систем обработки данных, датчиков и вооружения. При этом аэродинамическая схема — летающее крыло — перешла к Raider «по наследству» от В-2. Проблема обновления парка стратегической авиации ВВС США на сегодняшний день приобрела критический характер. По оценке военных экспертов, США в состоянии сегодня одновременно поднять в воздух не более 15 боеготовых бомбардировщиков. Проблема еще более усугубляется по мере ухудшения международной обстановки и усиливающейся конкуренции с КНР и Россией, в связи с чем в Northrop Grumman вынуждены были вести разработку ускоренными темпами, внедряя цифровые методы проектирования и отказавшись от создания экспериментального прототипа. Но даже с учетом этого В-21 Raider будет принят на вооружение не раньше 2030 года. У нового стратегического бомбардировщика увеличится дальность полета, что позволит ВВС США в дальнейшем отказаться от иностранных баз. Он также сможет взаимодействовать с сухопутными, морскими, воздушными и космическими силами благодаря использованию новейших технологий.

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
В-1В Lancer
Компании
Northrop Grumman
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