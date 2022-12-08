Модернизировали в худшую сторону. США снизили дальность применения украинских HIMARS

WSJ утверждает, что США преднамеренно снизили дальность стрельбы украинских HIMARS

По данным The Wall Street Journal Соединенные Штаты доработали переданные Украине реактивные системы залпового огня М142 HIMARS, с тем чтобы украинская сторона не смогла применить их для поражения целей в глубине территории России. Насколько правдоподобны сведения американского издания, разбирался военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок.

США внесли конструктивные изменения в реактивные системы залпового огня М142 HIMARS, которые отправили на Украину, чтобы Киев не смог использовать их для поражения объектов на территории России. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По информации американских чиновников, на которых ссылается издание,

США втайне модернизировали боевые машины М142, чтобы «их нельзя было использовать для запуска ракет большой дальности по России».

«Администрация президента США Джо Байдена считает, что эта мера предосторожности необходима для снижения риска более широкой войны с Москвой», - отмечают авторы статьи.

Изменения, как сообщается, коснулись аппаратного и программного обеспечения боевых машин. Отказавшиеся от поставки Украине баллистических ракет типа ATACMS (Army Tactical Missile System) США таким образом исключили возможность использовать боевые машины М142 HIMARS для пуска этих ракет в случае, если Украина закупит их у других стран.

В Пентагоне от каких-либо комментариев по этому поводу отказались.

«Из соображений оперативной безопасности мы не комментируем публично конфигурацию систем, предоставленных нашим союзникам и партнерам»,

- сказал официальный представитель министерства обороны бригадный генерал Патрик Райдер.

Однако все же есть большие сомнения в достоверности подобных соображений, высказанных авторитетным изданием The Wall Street Journal. В наше время, разумеется, исключать ничего нельзя, но все дело в том, что на Украину поставлялись управляемые ракеты к М142 GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) калибра 227 мм в версиях M30 и М31 с дальностью стрельбы от 15 до 84 км. С подобным радиусом действия украинские М142 никак не могли составить какую-либо серьезную угрозу военным объектам на территории России и даже в границах УССР на 1991 год. Ракеты MGM-140A ATACMS с дальностью стрельбы от 165 до 300 км Украине не поставлялись.

Теперь о возможностях Украины закупить ракеты ATACMS у других стран. И тут в первую очередь на ум приходят страны Балтии, Польша и Румыния, которые или уже закупили, или намерены в ближайшей перспективе приобрести М142 HIMARS. Однако пока никаких данных о том, что этим государствам поставлялись ракеты ATACMS (за исключением Румынии, которая располагает 54 изделиями этого типа), нет.

Ракеты ATACMS есть еще у Турции, ОАЭ, Республики Корея, Греции. Однако кажется весьма маловероятным, чтобы кто-нибудь из этих стран рискнул передать подобное оружие Украине. Во-первых, согласно соответствующим контрактным обязательствам перед Соединенными Штатами, передавать американское оружие каким-либо третьим странам категорически запрещено. Неприятностей в этом случае у продавца будет гораздо больше, чем выгод. Во-вторых, у Киева в настоящее время банально нет денег на закупку дорогостоящего вооружения (даже в том случае, если бы кто-то решил продать ВСУ ATACMS, оплачивать Украине счета было бы откровенно нечем).

Издание The Wall Street Journal отмечает, что с июня этого года США поставили на Украину 20 боевых машин М142 HIMARS. Ранее сообщалось, что Пентагон отказался поставлять Украине больше М142 HIMARS из-за ограниченных промышленных мощностей. И это тоже выглядит весьма неубедительным. Дело в том, что американской промышленностью произведено 540 боевых машин М142. Таким образом, на Украину отправлено менее 4% от изготовленных HIMARS (из наличия вооруженных сил США). И это никак не могло сказаться на каких-либо производственных возможностях в Америке.

Боевые машины М142 в ходе боев и операций на Украине показали себя как весьма эффективное оружие. И если бы Пентагон передал их Украине не 20 единиц, а хотя бы 50, то это и без ракет ATACMS оказало бы весьма существенное влияние на ход вооруженной борьбы.

По данным WSJ, внесенные конструкционные изменения в М142 «отражают опасения представителей администрации, что их украинский партнер может перестать выполнять свое обещание не наносить удары по территории России оружием, предоставленным США», а также желание администрации президента Джо Байдена «уменьшить риск более широкой войны» с Россией.

Однако тревоги американской администрации, связанные с возможным боевым применением М142 HIMARS по объектам на территории России, на фоне сегодняшних ударов вооруженных сил Украины по аэродромам Дальней авиации в Энгельсе и Дягилево (Рязанская область) уже кажутся несколько преувеличенными. Между тем Киев не остановился на двух упомянутых выше аэродромах и сегодня удару подверглась третья авиабаза Воздушно-космических сил ВС РФ - в г. Курск.

Михаил Ходаренок