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Федеральный электронный справочник "Оружие России"

ЦАГИ и корпорация «Иркут» завершили статические испытания МС-21

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Статические испытания самолета МС-21
Статические испытания самолета МС-21.
Источник изображения: Пресс-служба ЦАГИ

Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») и корпорация «Иркут» (ОАК Госкорпорации Ростех) завершили статические испытания самолета МС-21.

В ходе финального цикла испытаний, проводившихся на стендах ЦАГИ в 2022 году, подтверждены прочностные характеристики самолета.

В предыдущие годы в ЦАГИ был проведен ряд исследований планера самолета на статическую прочность, в ходе которых его подвергли нагрузкам, значительно превышающим эксплуатационные. Для подготовки к испытаниям, запланированным на 2022 год, планер подвергся восстановительному ремонту в лабораторных условиях. Это обеспечило проведение в 2022 году испытаний планера самолета МС-21 на способность выдерживать нагрузки при грубой посадке, то есть приземлении с превышением вертикальной скорости. В рамках этих испытаний реализовано несколько случаев нагружения: до эксплуатационного уровня, максимального расчетного уровня, а также до разрушения фюзеляжа (определение несущей способности). Полученные результаты полностью подтвердили все параметры, заложенные при проектировании.

Также на стендах ЦАГИ исследовался случай аварийной посадки самолета. Испытания проводились на изолированном стенде кессона крыла из российских композиционных материалов. При аварийной посадке предусмотрено контролируемое разрушение «слабых звеньев» основной опоры шасси с последующим отделением стойки шасси от кессона крыла для предотвращения опасности течи топлива. В ходе испытаний доказано, что при превышении предельных нагрузок стойка шасси безопасно отделяется от самолета.

«При проектировании самолета МС-21 особое внимание уделялось обеспечению безопасности полетов. Совместная работа специалистов корпорации „Иркут“ и ученых ЦАГИ позволила в ходе статических испытаний проверить правильность расчетных методик, направленных на обеспечение прочности лайнера. Эта работа будет продолжена в рамках ресурсных испытаний», — подчеркнул заместитель генерального директора ОАК по гражданской авиации — генеральный директор корпорации «Иркут» Андрей Богинский.

«В этом году мы завершили большой цикл прочностных исследований нового российского самолета МС-21 в части обеспечения его безопасной эксплуатации. Во всех случаях авиалайнер выдержал нагрузки выше расчетного уровня, подтвердив высокий уровень надежности конструкции. Экспериментально продемонстрирована эффективность всех конструктивных решений, принятых разработчиком при проектировании самолета», — отметил заместитель генерального директора — начальник центра прочности летательных аппаратов ФАУ «ЦАГИ» Михаил Зиченков.

МС-21 — среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Лайнер ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Самолет создается на базе новейших разработок в области авиастроения. Передовая аэродинамика, двигатели и системы последнего поколения обеспечивают высокие летно-технические характеристики и сниженные, по сравнению с аналогами, эксплуатационные расходы. Аэродинамическое совершенство самолета обеспечивается крылом большего удлинения из композиционных материалов. Двигатели с высокой степенью двухконтурности ПД-14 отличаются низким расходом топлива, уменьшенным уровнем шума и эмиссии вредных веществ. Самая большая в своем классе ширина фюзеляжа позволяет расширить личное пространство пассажиров.

МОСКВА, Пресс-служба ЦАГИ

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