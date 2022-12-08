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ТАСС

Путин присвоил звание адмирала командующему Балтийским флотом Лиине

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Виктор Лиина
Виктор Лиина.
Источник изображения: Виталий Невар/ ТАСС

Согласно указу президента, начальнику Главного штаба - первому заместителю командующего ВКС РФ Виктору Афзалову присваивается звание генерал-полковника, а командиру Ленинградской военно-морской базы Андрею Салошину - звание контр-адмирала

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания адмирала командующему Балтийским флотом Виктору Лиине.

"Присвоить воинские звания военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации: <…> адмирала - Лиине Виктору Николаевичу", - говорится в указе.

Начальнику Главного штаба - первому заместителю командующего ВКС РФ Виктору Афзалову документом присваивается звание генерал-полковника, а командиру Ленинградской военно-морской базы Андрею Салошину - звание контр-адмирала.

Кроме того, заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Сергей Побирохин получил звание генерал-лейтенанта. 

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