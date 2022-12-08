Путин присвоил звание адмирала командующему Балтийским флотом Лиине

Согласно указу президента, начальнику Главного штаба - первому заместителю командующего ВКС РФ Виктору Афзалову присваивается звание генерал-полковника, а командиру Ленинградской военно-морской базы Андрею Салошину - звание контр-адмирала
МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания адмирала командующему Балтийским флотом Виктору Лиине.
"Присвоить воинские звания военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации: <…> адмирала - Лиине Виктору Николаевичу", - говорится в указе.
Начальнику Главного штаба - первому заместителю командующего ВКС РФ Виктору Афзалову документом присваивается звание генерал-полковника, а командиру Ленинградской военно-морской базы Андрею Салошину - звание контр-адмирала.
Кроме того, заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Сергей Побирохин получил звание генерал-лейтенанта.