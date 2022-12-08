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Военное обозрение

Головная турецкая ДЭПЛ с ВНЭУ проекта Тип-214TN приступила к ходовым испытаниям

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Источник изображения: topwar.ru

Головная дизель-электрическая подлодка класса "Реис" (проект "Тип-214TN") под названием "Пери-Реис", построенная на верфи Gölcük Naval Shipyard в городе Гёльджюк на северо-западе Турции, впервые вышла на ходовые испытания. Субмарина, оснащенная воздухонезависимой энергетической установкой (ВНЭУ), предназначена для турецких ВМС.

Субмарина, получившая название "Пири Реис" в честь турецкого мореплавателя и картографа времен Османской империи, была спущена на воду в прошлом году и по планам турецких военных в 2022 должна была пополнить боевой состав флота. Одна по неназванным причинам строительство затянулось и подлодка в конце этого года только приступает к ходовым испытаниям.

Вторую субмарину этой серии, получившую название "Хызыр-реис" в честь турецкого корсара и флотоводца Хайреддина Барбаросса (1475–1546 гг.), ставшего адмиралом Османской империи, спустили на воду 25 мая 2022 года и сейчас достраивают. Вообще вся серия из шести субмарин с германской воздухонезависимой энергетической установкой на топливных элементах, должна быть построена до 2027 года. Сам проект "Тип-214TN" разработан на основе немецких субмарин "Тип-214", являющихся экспортной версией "Тип-212".

Постройка субмарин ведется совместно с крупнейшей немецкой верфью HDW (Howaldtswerke-Deutsche Werft), договор заключен в 2009 году. Доли в производстве разделена как 80/20, где большая часть возложена на Турцию. HDW собирает лишь основные корпусные и механические узлы и некоторые секретные компоненты, в числе которых топливные элементы и двигательные установки. Все электронные компоненты и системы вооружения производятся и устанавливаются в Турции.

Длина субмарины - 65 метров, полное подводное водоизмещение - 1860 тонн. Лодки изготовлены с использованием технологий малозаметности, оснащены комбинированной дизель-электрической/анаэробной (ВНЭУ на топливных элементах) энергетической установкой. Заявленная длительность нахождения под водой - более 10 дней. Скорость под водой - до 20 узлов, в надводном положении – 12 узлов. Глубина погружения – до 400 метров. Вооружение - восемь 533-мм торпедных аппаратов, способных вести стрельбу ПКР Harpoon, на последующих субмаринах серии планируется использование торпед и ракет турецкой разработки.

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  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Продукция
Harpoon ПКР
Проекты
ВНЭУ
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