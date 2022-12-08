Военкор: Для окончательной победы в спецоперации необходимо ввести уголовное наказание за ложь

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Военкор Александр Сладков в своем телеграм-канале рассуждает о том, что еще необходимо сделать российскому обществу и власти, чтобы окончательно победить на фронтах СВО и в глобальном противостоянии с Западом. У России огромное количество резервов для этого, некоторые из них являются нематериальными, но без мобилизации и корректировок в этом направлении окончательная победа будет как минимум труднодостижима.

Сладков напоминает, как быстро наша страна, руководство и общество после начала спецоперации сумели перестроить экономику, промышленность, сплотить патриотические силы подавляющей части населения, чтобы противостоять не просто украинской армии, но всему коллективному Западу вкупе с военной машиной НАТО.

Меня поражает сила, которая заложена в нашей стране, в ее стратегических характеристиках

— пишет военкор.

Сладков цитирует мнение комбрига Александра Ходаковского, который обращает внимание, что не прикладывая дополнительных усилий, Россия уже сейчас может «выпускать сотни танков в год, может выпускать самолёты и вертолёты, «Калибры» и «Искандеры». Наша страна смогла в короткие сроки сформировать и превратить неорганизованную массу мобилизованных новобранцев в армию.

Что будет, спрашивает Ходаковский, если приложить еще больше усилий? Убрать все препоны и «прокладки» в системе госзакупок, а освободившиеся деньги направить в приоритетные секторы экономики, максимально инвестировать в производство. Все эти резервы есть у России, и она способна их использовать максимально эффективно.

В отличие от Украины, продолжает Ходаковский, руководство которой только и способно, что «красиво играть на публику, выпрашивая закабаляющую её военную помощь».

Но и этого недостаточно, продолжает развивать мысль Сладков. Чтобы использовать безграничную мощь нашего государства, необходимо принять решения, которые лежат не в сфере экономики, промышленности и политики. Речь идет о том, что в стране, на всех уровнях власти, тем более в армии, необходимо не просто искоренить, но запретить на законодательном уровне любые формы лжи и обмана. В сегодняшних обстоятельствах это не только и не столько вопрос морали.

Военкор уверен, что ложь необходимо формально признать тягчайшим преступлением, а за некоторые ее варианты ввести уголовное наказание:

Ложь и армия, ложь и война, ложь и государство — этому должно быть дано правовое определение. По-другому не уговорим, не научим. Срок от 10 лет и выше.

Только так, уверен военкор, наша страна сможет «выпрыгнуть из больших и опасных проблем, как пробка из бутылки». Правда, о критериях отнесения неправды к разряду уголовных преступлений, а главное, правовом механизме реализации этой, несомненно, правильной и благородной идеи, Сладков ничего не пишет.