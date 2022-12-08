Трутнев заявил, что военная подготовка в России сильно ослабла и нуждается в возрождении

Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе также отметил, что усилению военного воспитания Российского союза боевых искусств

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Военная подготовка в учебных заведениях России достаточно сильно ослабла и нуждается в возрождении. Такое мнение на форуме "Мы вместе" высказал вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"Хочу сказать, что в последнее время военная подготовка в России достаточно сильно ослабла. Достаточно сказать о том, что в вузах военной подготовкой охвачено 1,4% обучающихся, потенциал Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту снизился в 80 раз по сравнению с советским периодом. Мы стали забывать, что каждый молодой человек должен уметь защищать родину. Думаю, что сейчас самое время вспомнить об этом", - сказал он.

Усилению военного воспитания, по мнению Трутнева, будут способствовать центры Российского союза боевых искусств (РСБИ). Первые центры будут открыты в 10 пилотных регионах, и за год в них будут подготовлены 45 тыс. человек, в дальнейшем подобные центры предполагается открыть по всей стране.

Трутнев также сообщил, что в центрах военной подготовки РСБИ научат владению оружием и тактической медицине.

"Система обучения пойдет по целому ряду направлений - это патриотическое воспитание, морально-волевая подготовка, тактическая медицина, огневая подготовка - владение оружием. Очень трудно организовать это сразу на высоком уровне по всей стране, а мы хотим сделать это на высоком уровне", - сказал он.

При этом он выразил уверенность в том, что уровень подготовки военной и патриотической будет поднят общими усилиями. "К нам сейчас с Сергеем Владиленовичем (Кириенко, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ - прим. ТАСС) практически каждый день поступают те или иные инициативы - в разных регионах разные люди создают разные клубы, разные объединения, цель у которых та же самая - сделать сильнее нашу страну", - добавил он.

В сентябре 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал инициативу Общероссийского союза общественных объединений "Российский союз боевых искусств" о создании в стране системы военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи. Для открытия центров были определены десять пилотных регионов. Ожидается, что первые центры начнут свою работу весной 2023 года.